V oblastní lize jsou Wolves třetí, minulý víkend rozdrtili 10:2 Kings Teplice. „Myslím, že se sezonou můžeme být spokojeni. Na podzim tam byly nějaké zbytečné ztráty, na jaře také přišlo zaváhání, ale většinou jsme brali body, protože ty zápasy došly až do nájezdů. Scházíme se ve velkém počtu, to nás těší. Za necelý měsíc nás čeká play off, na něj se chceme co nejlépe připravit a uhrát v něm co nejlepší umístění, ideálně medaili," maluje Ondřej Holl týmový cíl.

Brankáře Volfa zklamal kolega. Nechtěl se prát Zápas proti Kings Teplice pro sebe Wolves rozhodli de facto už v první třetině, kterou vyhráli 4:1. O jednoznačné převaze Chomutova svědčí i počet střel na branku - 29:7. „Z mého pohledu to bylo velice těžké utkání, protože jsem neměl moc práce a musel jsem se hodně soustředit. Také jsem dostal dva blbé góly. Jednou mi to přepadlo přes záda, tam byly asi tři odrazy, a pak přišel brejk, kdy jsem čekal kličku, ale on mi vymetl jesle. Navíc bylo vedro, takže jsem se potil, i když jsem nic nedělal. Aspoň půjdou kila dolů," usmíval se po skončení střetnutí brankář vítězů Václav Volf. Pět minut před koncem sledoval zpovzdálí bitku, kdo které se pustili teplický Aleš Raška a chomutovský Adam Mareš. „Taky bych se zapojil, jenže kolega se asi bál, byl zalezlý ve své bráně," zubil se Volf. „Já jsem mimo hřiště klidný, hodný, ale na hokejbale bych se rval, to jsem blázen, horká hlava," přidává upřímně. A proč podle něho k bitce, kterou vyhrál Mareš, vůbec došlo? „My jsme oblíbení mimo mantinely, tam jsme v pohodě, ale na hřišti nám často soupeři nestačí, protože máme hodně mladíků, hrajeme dravě, agresivně. Tady to vzniklo proto, že jeden teplický hráč trefil našeho, toho se zastal spoluhráč a už to bylo. Dostal do košíku, hned se to začal rubat. No, fakt škoda, že nebyla i bitka brankářů."

Chomutov si už vychoval několik hráčů do áčka ze své mládeže, což je v současné době v hokejbalovém rybníčku výjimečný počin. „Jsme moc rádi, že se nám daří s mládeží pracovat. Do příští sezony nám vyjedou mezi dospělé další kluci, právě proto chceme to béčko. Samozřejmě, že si pomáháme i hokejisty, jsme přeci jen v hokejovém městě. Jsou to kluci, kteří později ten hokej třeba přestanou hrát, tak se věnují hokejbalu," líčí předseda Marcel Holl. „Hokej a hokejbal byly vždy dvě spojené nádoby. My sídlíme hned naproti hokejové aréně, je to jen přes ulici," dodává.

Klub bratří Hollů naplnil své mládežnické kategorie téměř po okraj, společně s vyhlášenou ústeckou Elbou má nejvíce týmů přihlášených do soutěží. „Pro nás je to skvělá vizitka. S mládeží se pracuje ještě v Mostě, v Litoměřicích nebo v Děčíně, ale v těchto městech nemají tolik kategorií," vypočítává Ondřej Holl. Na vavřínech ale se svým bratrem Marcelem nespí. „Musíme dál makat, dál se snažit přivádět k nám do oddílu nové děti. Třeba v přípravkách jich máme dvacet, což je super do budoucna," těší Ondřeje.