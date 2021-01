1) Měl by Hnilička rezignovat na funkci šéfa NSA?

2) Milan Hnilička se vzdal poslaneckého mandátu. Pokud by odešel i z NSA, mohlo by to zkomplikovat vyplácení dotací klubům z programu covid-sport?

Petr Zinek, trenér hokejistů Stadion Louny

1) Ano. Dlouho mě tak nikdo nezklamal. Dětem jsme zakázali skoro vše a člověk, který se bije v prsa, jak bojuje za sportování mládeže, se chová jak nadčlověk, který může vše. A jestě ve společnosti báječných a čistých lidí, Bendy a Paroubka. Takže jednání o opětovném sportování dětí se zase odsune. Super. Takže milý Hniličko, gólman jste byl dobrý, ale teď jste to všem totálně po..... Diky.

2) Asi ano. Jde o to, že ztratil kredit. Jednak tím, že porušil nastavená nařízeni a pak také tím, na jaké akci byl, s kým se stýká.. Na pozici šéfa NSA ale rozděluje 12 miliard, obávám se destabilizace dotací i jednání o možnosti sportování amatérů.

Ladislav Čičmanec,předseda okresního fotbalového svazu v Jablonci

1) Ano, okamžitě ať odstoupí, není o čem přemýšlet. Osobně mě to velmi pobouřilo, že taková debata kolem něho vůbec vznikla a že se to řeší, proč? Proč mají naši fotbalisté dodržovat nařízení a on ne? Ať odstoupí!

2) Neovlivní. Je jedno, kdo tam sedí, jestli on nebo někdo zcela jiný.

Martin Pulpit, fotbalový trenér, který působil v Děčíně, Plzni, Mladé Boleslavi, Olomouci, Ostravě, Zlíně a Příbrami. Aktuálně trénuje druholigové Blansko.

1) Hnilička je brankář a to jsou specifičtí lidé. Mě překvapilo, že se do té funkce vůbec dostal. Nejvíce mě mrzela ta podivná anketa, ze které vyšlo, že na hokej a fotbal se vlastně nikdo nedívá. A on se pod to podepsal. Bývalý hokejový brankář. To mi hlava nebere. Podruhé mě tenhle člověk zklamal účastí na „mejdanu“ v Teplicích. Musel vědět, jak je vše teď ostře sledované. Obyčejní lidé jsou hákliví, unavení, podráždění. Mě to přišlo jako sci-fi. Pokud se dokáže změnit a bude působit spravedlivěji a věrohodněji, měl by zůstat. Ale pokud se podepsal pod tu zvláštní anketu, tak by měl podle mě odstoupit.

2) K tomu je potřeba znát nějaký mechanismus. Slýchám, že moc peněz zatím sportovním klubům rozděleno nebylo. Otázka je, zda je to vina Hniličku, nebo jeho úředníků. Nebo je to chyba vlády, která NSA ještě nedodala na účet peníze. Nedokážu říct. Ale ne druhou stranu plno sportovních klubů na covidovou dávku ještě čeká.

Tomáš Štěpánek, vedoucí florbalového klubu v Děčíně

1) Za mě by neměl odcházet. Samozřejmě to byla velká chyba a ostuda. Ale není to důvod skončit. Nikomu to nepomůže, bylo by to jen takové gesto. Zároveň se mi zdá, že tohle je jenom nástroj, jak odstranit nepohodlné. Neomlouvám však jeho hloupost. To, že se vzdal poslaneckého mandátu, je dostačující.

2) Je to člověk, který byl u myšlenky a zrodu agentury. Má tedy nejlepší rozhled. Ví, co je potřeba, cos e udělalo, má připravené kontakty. Agentura se rozjíždí a nový člověk se bude seznamovat nějakou dobu s novým prostředím. Určitě by to ohrozilo plynulost chodu NSA.

Karel Kruliš, trenér futsalového týmu Démoni Česká Lípa

1) Za mě by určitě neměl odstupovat z pozice šéfa NSA. Snaží se sport někam posunout, určitým způsobem to nastartoval. Bohužel, doba nahrává takzvaným parazitům hledající senzace. Jako tomu bylo v Teplicích. Pokud si vezme třeba pana Faltýnka. Ten zaplatil pokutu tři tisíce a tím to skončilo. Podle mě je to zbytečný humbuk. Je evidentní, že pan Hnilička asi něco prokoukl a někdo ho chce odstavit.

2) Milan Hnilička má pod sebou tým lidí, který na tom pracuje. Podle mě by se to nezastavilo. Samozřejmě nevím, v jaké fázi se všechno nachází. Ale ta první vlna by se vyloženě nezkomplikovala. Vše je domluvené a podepsané.

Tomáš Hrubý, generální manažer basketbalového klubu Sluneta Ústí nad Labem

1) Já mám s Milanem Hniličkou nadstandardní vztahy, ale samozřejmě ta věc, která se stala, se stát neměla a odsuzuji to. Myslím si ale, že se k tomu postavil jako chlap tím, že složil poslanecký mandát. S Národní sportovní agenturou kope za sportovce a jejich zájmy, udělal si velké jméno a já doufám, že ho sportovní veřejnost podrží a on ve své funkci zůstane.

2) Milan Hnilička má na tomto projektu obrovský podíl, mnoha sportovním subjektům v této věci výrazně pomohl. Pokud by ho měl někdo nahradit, věřím, že vláda ví, jak vážná je situace, a případná změna šéfa NSA by průběh této pomoci nenarušila. Přesto znovu opakuji, podle mě by měl za práci, kterou doposud odvedl, zůstat ve své funkci.

Vojtěch Srba, ředitel házenkářského klubu HK FCC Město Lovosice

1) Přiznám se, že aktuálně řeším úplně jiné záležitosti, takže nejsem s touto kauzou detailně obeznámený. Nicméně pokud došlo k nějakému mejdanu, což podle informací, které jsem zaslechl, došlo, asi by z toho měly být vyvozené nějaké důsledky.

2) Tohle je strašně těžká otázka. Neznám přesně mechanismy, které v těchto kruzích fungují, ale myslím, že by to nemělo viset na jediném člověku. Je to třeba jako když padne starosta nebo ministr, pokud by to bylo podmíněné účastí jediné osoby, asi by bylo něco špatně. Je ale potřeba říct, že pan Hnilička nastartoval spoustu dobrých projektů a jeho rezignace by pro tým, který se o ně stará, byla určitě oslabením.

Miroslav Přikryl, manažer ústeckého volejbalového klubu

1) Určitě jde o morální pochybení a selhání, měl by si z toho vzít chlapec osobní zodpovědnost. V souvislosti s tím, že nesportují děti a i profesionálové mají různá nařízení a omezení je tohle volejbalovou terminologií řečeno hodně velký přešlap. Úplně odsuzovat bych si ho ale nedovolil.

2) Dotace na kraj a město vliv nemají, ale na financování svazů ano. Tam kluby čerpají část peněz na mládež, na top týmy. Jak postradatelná je jeho osoba nebo není, do toho nevidím.

Petr Heidenreich, sportovní manažer fotbalového klubu Ústí nad Labem

1) Zrovna jedu z ligového grémia, kde se o tomto tématu bouřlivě diskutovalo. Profesionální kluby vyjádřily nevoli nad tím, že Fotbalová asociace podpořila setrvání předsedy NSA ve funkci.

2) Myslím, že je věcí pana Hniličky, aby si sám sobě vyhodnotil, jak se k tomu postaví. Podle mě je NSA instituce, tzn. že by to nemělo být o jednom jménu. Jinak ale Milan Hnilička odvedl v rámci projektů skvělou práci, to mu upřít určitě nelze.