V osmifinále přešly Levhartice přes Strakonice, ve čtvrtfinále zdolaly Ostravu v jejím hájemství. Tak vypadala chomutovská cesta na závěrečný turnaj, který byl v původním termínu po semifinálových bitvách přerušen kvůli obavám z rozšíření onemocnění COVID-19.

Generalita českého basketbalu se spolu s kluby dohodla na dohrání zbývajících dvou duelů v náhradním termínu. Ten nakonec padl na 1. duben, tedy ještě před startem finálové série play-off RENOMIA ŽBL. USK Praha si v repríze předchozího ligového semifinále poradilo s KP Brno, po tomto střetnutí nastal velký okamžik pro hráčky hájící bílo-modré barvy.

Kompletní tým včetně zraněné Michaela Krejzové, těhotné Moniky Satoranské či dalšího maroda Johany Staňkové nastoupil na palubovku chomutovské Městské sportovní haly, aby převzal pohár a medaile za bronzový stupínek v poháru. Pražská Slavie totiž dopředu avizovala, že se k dohrávce RENOMIA Final 4 nedostaví, takže Levhartice skončily třetí.

„Společně s pátým místem v lize se jedná o historický úspěch ženského basketbalu tady v Chomutově, na který bychom nedosáhli bez podpory města. Obou umístění si obrovsky vážíme a jsou tou nejlepší motivací do další práce,“ uvádí Petr Drobný. „Obě umístění nás těší o to víc, že máme v kádru řadu mladých hráček, které většinou pochází z našeho regionu,“ doplňuje jeden z jednatelů klubu a manažer nejen ženského celku, jenž patřil spolu s trenéry Tomášem Eisnerem a Ondřejem Matýsem či masérem Janem Svobodou do realizačního týmu.

Libor Kult