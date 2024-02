Seriál Most na žíněnce? Hofmann si dal pivo v Severce a vyzval olympionika

Vrátil se do známých míst. Herec Martin Hofmann se stavil na jedno v mostecké Severce, kterou dobře zná jako jedna z ústředních postav seriálu Most. Předtím se ovšem stihl ještě „potahat“ s olympionikem a zápasníkem Arturem Omarovem a to v klubu Czech wrestling Chomutov. Populární herec se sportovci propagoval blížící se olympijský festival, který letos proběhne u Jezera Most. Také ovšem chce přitáhnout ke sportu a pohybu hlavně děti. Jak to celé vypadalo se můžete podívat do videa a fotogalerie.

Herci a sportovci lákali na olympijský festival u Jezera Most. | Video: Český olympijský tým