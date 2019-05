„Novým předsedou klubu se stal Libor Shrbený a jeho kolegy při záchraně klubu byly Václav Škarda, Antonín Novotný a Vlastimil Koranda. S Mládeží se začalo pracovat již od roku 2005, ale vždy byla ve stínu úspěšné generace mužů, která zažila několik let v první lize v České republice. S koncem mužů v roce 2011 byla mládež na prvním místě. Začalo se s ní pracovat tak, aby se jednou vrátila dospělou mužskou i ženskou soutěž.“ Řekl Hynek Škarda, hráč tehdejších žákovských kategorií a současný trenér klubu a hráč mužů pro příští rok.

Do klubu se vrátili hráči, kteří patřili k základu v roce 2011. Tito hráči hráli několik let za Louny, Most či Žatec. I přes angažmá v jiném klubu chtěli hrát za oddíl v Chomutově. „Chtěli, aby se v Chomutově hrála mužská házená a ta tvořila vzory pro začínající házenkáře od přípravky až po starší kategorie,“ pravil Hynek Škarda.

Družstvo bude převáženě složeno z odchovanců, kteří nasbírali zkušenosti především v dorosteneckých soutěžích. V týmu nebudou chybět hráči, kteří mají zkušenosti z mužských soutěží jak v české republice, tak i za hranicemi naší republiky. Tým bude přihlášen do společné regionální ligy, tedy 4.ligy.

Jan Prošek