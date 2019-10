Mostecká házenkářka Linda Jungová si před nedělním zápasem Ligy mistrů se švédským Sävehofem přeje jedno: Plnou halu fanoušků!

Mostecká házenkářka Linda Jungová (v černém). | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Černí andělé v neděli na zimním stadionu v Chomutově vstoupí v 19.00 hodin do druhého domácího duelu Ligy mistrů, ve které narazí na švédský tým. A seveřanky přijedou pod Krušné Hory dobře nabroušené, protože v prvních dvou zápasech nedokázaly urvat ani bod. O motivaci mají postaráno! Ale Most také. Výhra by ho výrazně přiblížila postupu do další fáze této vrcholné evropské soutěže, kde ze čtyřčlenné tabulky jdou dál tři týmy.