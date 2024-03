Vyrovnaná série? Dost možná. Po nováčkovi z Chomutova vstoupil do play off elitní futsalové ligy i Inter Kadaň. K prvnímu zápasu cestoval do Brna a tam se odvíjelo drama bohužel se smutným koncem pro Severočechy. V prvním měření sil vyřazovací soutěže padli v jihomoravské metropoli po penaltách 5:6.

Kadaňští futsalisté. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Hostující Caio dokázal v zápase nastřílet čtyři branky. Když se pak rozhodovalo v penaltách, tak domácí dovednostní disciplínu ovládli 5:4, když v páté sérii neproměnil kadaňský David Filinger a naopak brněnský Zdráhal vystřelil domácí vedení v sérii 1:0.

"Zápas měl celkově náboj, bylo to rychlé nahoru dolů, pro diváky to byl parádní zápas, ale my jsme ti smutnější. V pátek hrajeme, zítra zregenerujeme a připravíme se na druhé utkání, před našimi diváky to bude určitě super, těšíme se na to. Věřím, že se ještě více semkneme a budeme plnit to, co si řekneme, určitě nic nevzdáváme, budeme bojovat dál. Ukázali jsme, že tahle série nebude jednoduchá ani pro jeden tým,“ vyjádřil se kadaňský brankář Daniel Klečka.

"Důležité bylo získat první vítězství, ale stálo nás zbytečně příliš mnoho sil. Kadaň má zkušené hráče, Caio je výborný střelec, ale my jsme je ale dostali na koně svým nedůrazem a chybami. Myslím si, že jsme mohli dát víc branek šance jsme na to měli. Díky týmovému duchu jsme to dvakrát dotáhli a v penaltách jsme byli ti šťastnější,“ přidal svůj pohled brněnský Martin Směřička.

Série pokračuje v Kadani už tento pátek. Kadaň vyzve Brno ve své hale ve 20.00 hodin.