„Zápas jsme si od začátku udělali těžký. Už po pětu minutách jsme prohrávali 0:3, naštěstí jsme udrželi klid v nohách a zápas jsme do poločasu otočili v náš prospěch. V druhém poločase byly šance na obou stranách, bohužel z naší strany nám chybí lepší finální fáze a na tom musíme zapracovat. Zápas jsem dotáhli do vítězného konce a to je důležité. Děkujeme všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit a opět vytvořili skvělou atmosféru,“ děkoval do hlediště perštejnský hráč Daniel Klíma.