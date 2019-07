Na turnaji chyběl loňský vítěz Vamiro, to však kvalitu turnaje nijak nepoznamenalo. „Letošní ročník měl opět velmi kvalitní obsazení a projevilo se to již v sobotních skupinách. Těch bylo osm a ze čtyř týmů v každé skupině, postupovaly do dalších bojů hned tři týmy. Boje byly velmi vyrovnané, ale nakonec osm týmů muselo z kola ven a turnaj tak pro ně skončil už první den,“ řekl bezprostředně po turnaji za pořadatele předseda CHLMF Jiří Kupec.

Druhý den bojů

Druhý den turnaj pokračoval zápasy ve tříčlenných skupinách. Postupně se s turnajem musely rozloučit týmy Polák akustika, Porr Praha, Chelsea Chomutov, SK Málkov, SEA Torpédo, Reds Most, Qark s.r.o. i Jablíčka junior. V osmifinále se s turnajem loučil další silný tým Kubánci Plzeň a překvapivě loni čtvrtý Technoline. V prvním čtvrtfinále potrápil Fan club SK Torro Kadaň Jablíčka Chomutov, když rozhodoval až penaltový rozstřel. V dalším čtvrtfinále vyhrály Roko mlátičky nad AS Grêmiem a FC Booo Teplice po velkém boji nad Generali. Ve čtvrtém čtvrtfinále si poradil FC Baník Chomutov s SWH Stavbami.

Semifinále a finále

V semifinále rozhodly o svém postupu do finále týmy FC Baník Chomutov a Jablíčka Chomutov až ve druhém poločase, když ten první poločas byl vyrovnaný. O třetí místo se zahrávaly jen pokutové kopy a po nich třetí místo patří týmu FC Booo Teplice, Roko mlátičky Chomutov skončily na čtvrtém místě. Finále turnaje byla nádherná podívaná pro diváky a oba týmy si šly tvrdě za vítězstvím. Hrálo se hodně opatrně a tak se branek diváci dočkali až v závěru zápasu. Krátce po zahájení druhého poločasu se podařilo hráčům Baníku dostat k zakončení po pravé straně a šli do vedení gólem Janošíka. Jablíčka pak vystřídala gólmana za dalšího hráče a vsadila vše na útok. Baník však dobře bránil a v poslední minutě využil opuštěné brány Jablíček Nový a druhým gólem definitivně rozhodl o prvním vítězství Baníku v turnaji. Jablíčka Chomutov se tak musela spokojit s druhým místem. „Je to škoda, dostat se tak daleko a pak prohrát ve finále,“ povzdechl si po závěrečném hvizdu člen realizačního týmu Jablíček Josef Šroub.

Nej hráči

Nejlepším střelcem turnaje se stal Zdeněk Kopta, který vstřelil patnáct branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Václav Šlégr z Baníku Chomutov a nejlepším hráčem David Haviar z Jablíček Chomutov. Turnaj řídili rozhodčí Jaromír Novotný starší, Josef Holub, Jaroslav David, Jaroslav Menšík, Petr Špicar a organizačně jej vedli Jiří Kupec, Martin Jackl , Roman Wirth, Petr Schlögl, Pavel Fára, Zdeněk Veselý a pomáhal Václav Štádler. Zdravotní dozor držela Eliška Roštášová. Ceny předával předseda CHLMF Jiří Kupec a spolu s ním místostarostka města Jirkova Dana Jurštaková. „Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě letošního ročníku. Velký dík patří také sportovnímu klubu 1. SK Jirkov za poskytnutí skvělého areálu i obsluze zdejší restaurace, která se o nás po celý víkend vzorně starala. Samozřejmě také patří dík partnerům a sponzorům turnaje, protože bez jejich pomoci bychom nemohli turnaj na patřičné úrovni uspořádat,“ uvedl Kupec.

Stolní fotbal

Letos se pošesté v rámci turnaje odehrál v sobotním večeru i turnaj ve stolním fotbale a pohár CHLMF vyhrál tým Sporťák Jirkov. Turnaj se letos také trochu potýkal s nepřízní počasí. Velká vedra dokonale vysušila trávník a nepomohlo ani kropení hřiště před turnajem cisternou. Během turnaje sice spadlo pár kapek, ale to už moc nepomohlo. Pořadatelé proto uvažují o možnosti, pořádat příště za obdobných klimatických podmínek turnaj na hřišti s umělým povrchem.

Výsledky turnaje:

Zahajovací část první den

Výsledky skupina „A"

Jablíčka Chomutov – Toyoda Gosei Klášterec nad Ohří 13:1 (4:0) Z.Kopta 6, J.Kopta 3, Mašl 2, Kostourek, Farář – Plos; Výběr SK Málkov – Reds Most 1:9 Mařík – Zetka 3 , Macháček 2, Andrlík, Hampejz, Janata, Baksa; Jablíčka Chomutov – Výběr SK Málkov 6:3 (4:0) Kostourek 2, Dolejška 2, Mašl, J.Kopta – Mařík 2, Sýkora; Toyoda Gosei Klášterec nad Ohří – Reds Most 0:6 (0:2) Karev 3, Macháček 2, Čvančara; Jablíčka Chomutov – Reds Most 7:5 (2:2) Z.Kopta 3, Kostourek, Dolejška, Nobst, J.Kopta – Macháček 3, Andrlík, Zetka; Toyoda Gosei Klášterec nad Ohří – Výběr SK Málkov 0:1 (0:0) Sýkora.

Výsledky skupina „B"

Technoline Chomutov – Fan club SK Toro Kadaň; 2:1 (2:0) Burda 2 – Hofman; FSC Lučan Žatec – Galatasaray Jirkov 3:0 kontumačně; Technoline Chomutov – Reds Most 5:2 (3:1) Klíma 2, Bachor, Vondráček, Burda – Hynek, Šimeček; Fan club SK Torro Kadaň- Galatasaray Jirkov 3:0 kontumačně; Technoline Chomutov – Galatasaray Jirkov 3:0 kontumačně; Fan club Torro Kadaň – FSC Lučan Žatec 4:4 (2:2) Štítkovec 3, Hofman – Škarda 2, Zmrhal, Hynek.

Výsledky skupina „C"

Chelsea Chomutov – RN-Střechy Jirkov 4:1 (2:1) Horáček 3, Bleha – Novotný; 1. FC Kundratice – AS Grêmio Chomutov 0:3 (0:1) Březina, Labuta, Kontra; Chelsea Chomutov – 1. FC Kundratice 3:2 (2:2) Horáček, Bleha, Skála – Myšička st., Treml; RN-Střechy Jirkov – AS Grêmio Chomutov 0:2 (0:1) Gubela, Tichý; Chelsea Chomutov – AS Grêmio Chomutov 1:0 (1:0) Horáček; RN-Střechy Jirkov – 1. FC Kundratice 1:5 (0:2) Pýcha – Žorna 2, Myšička st., Nobst, Kočka.

Výsledky skupina „D"

Generali Chomutov – EL Asador 6:3 (4:1) Jelínek 3, D.Hříbal 2, M.Hříbal – Král 2, Filípek; Roko mlátičky – La phutas 6:1 (1:0) Dvořák 2, Süssmilch 2, Král, Tranh Le Hoang – Holý; Generali Chomutov – Roko mlátičky Chomutov 0:1 (0:1) Süssmilch; EL Asador – La Phutas 3:1 (1:1) Filípek, Král, Hlavatý – Glacner; Generali Chomutov – La Phutas 8:1 (4:1) Jelínek 2, Kunc 2, Kulhánek, Mergl, Kocourek, Hříbal – Šolta; El Asador – Roko Mlátičky Chomutov 1:8 (0:3) Filípek – Bundzík 4, Ryant, Šlachta, Král, Dvořák.

SKUPINA A

1. Jablíčka Chomutov 9

2. Reds Most 6

3. Výběr SK Málkov 3

4. Toyoda Gosei CZ 0

SKUPINA B

1. Technoline Chomutov 9

2. Fan club SK Torro Kadaň 4

3. FSC Lučan Žatec 4

4. Galatasaray Jirkov 0

SKUPINA C

1. Chelsea Chomutov 9

2. AS Grêmio Chomutov 6

3. 1. FC Kundratice 3

4. RN-Střechy Jirkov 0

SKUPINA D

1. Roko mlátičky Chomutov 9

2. Generali Chomutov 6

3. El Asador 3

4. La Phutas 0

Odpolední část

Výsledky skupina „E"

Auto Macák - FC Baník Chomutov 5:3 (3:2) Wagner 2, Valenta, Kukačka, Sanko - Dolechek 2, Janda; Jablíčka Chomutov Junior - Grabitqarët Shqiptarë 8:3 (3:1) Kasal 3, Šebek 2, Rohla 2, Šroub – Mihal, Bouček, Dänner; Auto Macák - Jablíčka Chomutov Junior 1:2 (1:0) Valenta – Koštur, Svoboda; FC Baník Chomutov - Grabitqarët Shqiptarë 6:2 (2:1) Hromas 2, Šlégr, Loukota, Dolechek, Janda – Dänner 2; Auto Macák - Grabitqarët Shqiptarë 7:2 (2:1) Sanko 4, Kukačka 2, Chrpa - Dänner 2; FC Baník Chomutov - Jablíčka Chomutov Junior 2:2 (2:1) Loukota, Hromas – Rohla 2.

Výsledky skupina „F"

QARK s.r.o. - 1.SK Jirkov 0:2 (0:1) Havliš, Šilar; FC Booo Teplice - FK Sosani Klášterec nad Ohří 7:3 (4:1) Janota 3, Zigmund 3, Valenta – Vostárek, Černý, Suchý; QARK s.r.o. - FC Booo Teplice 1:5 (0:0) Uhlíř – Zigmund 3, Janota, Vaclavík; 1.SK Jirkov - FK Sosani Klášterec nad Ohří 6:2 (2:0) Havliš 2, Novák 2, Reiner, Šilar – Černý 2; QARK s.r.o. - FK Sosani Klášterec nad Ohří 2:2 (2:2) Váňa 2 – Černý 2; 1.SK Jirkov - FC Booo Teplice 3:7 (2:2) Havliš 2, Šilar – Janota 2, Zigmund 2, Kousal 2, Vaclavík.

Výsledky skupina „G"

SWH stavby - Toyoda Gosei Vietnam team 7:2 (2:1) Klinec 2, Vávra, Klíč, Budač, Totzauer, Klinec – Tran Tien Dung 2; Porr Praha - SEA Torpédo Chomutov 2:0 (1:0) Laco, Ciochu; SWH stavby - Porr Praha 4:2 (1:0) Klíč 3, Klinec - Ciochu; Toyoda Gosei Vietnam team - SEA Torpédo Chomutov 1:4 (0:3) Nguyen Tien Lam – Pěnička 2, Dvořák, Lacko; SWH stavby - SEA Torpédo Chomutov 2:1 (0:1) Klinec 2 – Pěnička; Toyoda Gosei Vietnam team - Porr Praha 3:5 (0:3) Tran Tien Dung 2, Phan Van Phap - Ciochu 2, Todorov, Maistruc, Laco.

Výsledky skupina „H"

Benfika Chomutov - Kubánci Plzeň 2:8 (1:4) Bernášek, Huňady – Stanka 3, Hajný 3, Kovařík 2; Jany kluci – Mukov - Polák Akustika 3:5 (2:3) Bánom 2, Iljazi – Chorvát 3, Zoula, Janeček; Benfika Chomutov - Jany kluci – Mukov 4:2 (1:1) Šulc 2, Bernášek, Bamburák - Iljazi, Čonka; Kubánci Plzeň - Polák Akustika 3:3 (1:1) Stanka, Hajný, Kadlec – Janeček 2, Zajak; Benfika Chomutov - Polák Akustika 2:3 (1:1) Bernášek, Bamburák – Vrba, Zajak, Chorvát; Kubánci Plzeň - Jany kluci – Mukov 12:1 (6:0) Hajný 4, Stanka 3, P. Kadlec 2, M. Kadlec, Holec, Weber – Machar.

SKUPINA E

1. Jablíčka Junior 7

2. Auto Macák 6

3.FC Baník Chomutov 4

4. Grabitqarët Shqiptarë 0

SKUPINA F

1. FC Booo Teplice 9

2. 1.SK Jirkov 6

3. Qark s.r.o. Chomutov 1

4. FK Sosani Kl. n/O. 1



SKUPINA G

1. SWH Stavby 9

2. Porr Praha 6

3. SEA Torpédo 3

4. Toyoda Gosei Viet 0



SKUPINA H

1. Kubánci Plzeň 7

2. Polák Akustika 7

3. Benfika Chomutov 3

4. Jany kluci - Mukov 0

Skupiny druhý den

Výsledky skupina „A"

Polák Akustika – El Asador 0:4 (0:2) Holub 2, Holub, Hlavatý; Jablíčka Chomutov – Polák Akustika 5:0 (2:0) Z. Kopta 2, Farář 2, Haviar; Jablíčka Chomutov – El Asador 2:2 (1:1) Kostourek, Z. Kopta – Filípek, Hlavatý.

Výsledky skupina „B"

Porr Praha – 1. FC Kundratice 1:2 (1:2) Radim – Myšička ml., Žorna; Technoline Chomutov – Porr Praha 2:0 (0:0) Burda 2; Technoline Chomutov – 1. FC Kundratice 4:1 (3:1) Vondráček 2, Bachor, Klíma – Žorna.

Výsledky skupina „C"

1. SK Jirkov – FSC Lučan Žatec 4:1 (3:0) Havliš 2, Šilar 2 – Hynek; Chelsea Chomutov – 1. SK Jirkov 2:2 (0:2) Horáček 2 - Šilar 2; Chelsea Chomutov – FSC Lučan Žatec 1:3 (0:1) Pálek – Zmrhal, Hynek, Škarda.

Výsledky skupina „D"

Auto Macák – Výběr SK Málkov 0:0; Roko mlátičky Chomutov – Auto Macák 4:1 (2:0) Šlachta 2, Král, S. Dvořák – Sanko; Roko mlátičky – Výběr SK Málkov 3:0 (2:0) Král 2, Dvořák.

Výsledky skupina „E"

Generali Chomutov – Benfika Chomutov 5:1 (3:0) D. Hříbal 3, M. Hříbal, Kocourek – Chlouba; Jablíčka junior Chomutov – Generali Chomutov 1:2 (0:0) Svoboda – Jelínek 2; Jablíčka junior Chomutov – Benfika Chomutov 2:3 (1:1) Šebek, Chaloupka – Chlouba, Karhan.

Výsledky skupina „F"

AS Grêmio Chomutov – SEA Torpédo Chomutov 2:2 (0:1) Březina 2 – Novák, Národa; FC Booo Teplice – AS Grêmio Chomutov 0:0; FC Booo Teplice – SEA Torpédo Chomutov 3:0 (0:0) Zigmund, Vaclavík, Kousal.

Výsledky skupina „G"

Fan club SK Torro Kadaň – Qark s.r.o. 2:1 (1:0) Vejražka 2 – Vodička; SWH stavby – Fan club SK Torro Kadaň 2:0 (0:0) Uhlík, Klíč; SWH stavby – Qark s.r.o. 5:1 (3:0) Totzauer 3, Klinec, Sucha – Vodička.

Výsledky skupina „H"

Reds Most – FC Baník Chomutov 2:4 (1:3) Zetka, Karev – Hromas, Dolechek, Janda, Minařík; Kubánci Plzeň – Reds Most 5:2 (2:1) Hajný 3, Stanka, Holec – Macháček, Janata; Kubánci Plzeň – FC Baník Chomutov 0:8 (0:4) Janda 3, Dolechek 2, Janošík, Hromas, Minařík.

SKUPINA A

1. Jablíčka Chomutov 4

2. El Asador 4

3. Polák Akustika 0

SKUPINA B

1. Technoline Chomutov 6

2. 1.FC Kundratice 3

3. Porr Praha 0

SKUPINA C

1. 1.SK Jirkov 4

2. FSC Lučan Žatec 3

3. Chelsea Chomutov 1

SKUPINA D

1. Roko Mlátičky 6

2. Auto Macák 1

3. Výběr SK Málkov 1



SKUPINA E

1. Generali Chomutov 6

2. Benfika Chomutov 3

3. Jablíčka Junior CV 0

SKUPINA F

1. FC Booo Teplice 4

2. AS Grêmio Chomutov 2

3. SEA Torpédo Chomutov 1



SKUPINA G

1. SWH stavby 6

2. Torro Kadaň 3

3. Qark s.r.o 0





SKUPINA H

1. FC Baník Chomutov 6

2. Kubánci Plzeň 3

3. Reds Most 0

OSMIFINÁLE

JABLÍČKA CHOMUTOV – KUBÁNCI PLZEŇ 3:0 (1:0) Haviar 2, Z. Kopta.

TECHNOLINE CHOMUTOV – FAN CLUB SK TORRO KADAŇ 1:2 (1:1) Burda – Hopman, Vejražka.

1.SK JIRKOV – AS GRÊMIO CHOMUTOV 1:3 (1:1) T. Dänner – Březina, Gubela, Ulrich.

ROKO MLÁTIČKY CHOMUTOV – BENFIKA CHOMUTOV 3:2 (2:2) Bundzík, Šlachta, Dvořák - Huňady, Kocourek.

GENERALI CHOMUTOV – AUTO MACÁK 4:1 (2:1) Mergl, Jelínek, Hříbal, Kocourek – Sanko.

FC BOOO TEPLICE – FSC LUČAN ŽATEC 5:3 (4:1) Vaclavík 5 – Šimeček, Škarda, Vít.

SWH STAVBY – 1.FC KUNDRATICE 3:1 (1:0) Klinec, Uhlík, Klíč – Kočka.

FC BANÍK CHOMUTOV – EL ASADOR CHOMUTOV 2:0 (0:0) Nový, Janda.

ČTVRTFINÁLE

JABLÍČKA CHOMUTOV - FAN CLUB SK TORRO KADAŇ 2:1p (0:1) Z. Kopta – Hofman.

AS GRÊMIO CHOMUTOV - ROKO MLÁTIČKY CHOMUTOV 0:2 (0:2) Dvořák, Süssmilch.

GENERALI CHOMUTOV - FC BOOO TEPLICE 1:2 (0:0) Hříbal – Zigmund, Kousal.

SWH STAVBY - FC BANÍK CHOMUTOV 0:3 (0:1) Minařík 2, Janda.

SEMIFINÁLE

JABLÍČKA CHOMUTOV – ROKO MLÁTIČKY CHOMUTOV 4:1 (2:1) Farář 2, Z.Kopta, Dolejška – Süssmilch.

FC BOOO TEPLICE – FC BANÍK CHOMUTOV 1:5 (1:2) Zigmund – Janošík 2, Dolechek 2, Minařík.

O TŘETÍ MÍSTO

ROKO MLÁTIČKY – FC BOOO TEPLICE Na penalty: 4:5p

F I N Á L E

JABLÍČKA CHOMUTOV – FC BANÍK CHOMUTOV 0:2 (0:0) Janošík, Nový.