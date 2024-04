Do rozhodujícího pátého střetnutí musela jít čtvrtfinálová série elitní futsalové ligy mezi brněnským Helasem a hosty z Interu Kadaň. Spokojenější byli Jihomoravané, kteří nakonec rozhodující duel doma ovládli 7:3 a po dlouhých devatenácti letech se probili do semifinále play off nejvyšší soutěže.

Kadaňští futsalisté. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

"Bylo to opravdu těžké, hráli jsme na pět zápasů, z nichž byl každý vyrovnaný, dvakrát z toho byly penalty. U nich jsme předposlední zápas prohráli, dnes jsme to naštěstí dotáhli až do vítězného konce. S Chrudimí žádná dohoda není, určitě budu hrát, doufám, že to budou všechno dobré zápasy a dobrá celá série. Těším se na to, bude to proti klubu, ve kterém jsem vyrostl a kam se zase za pár měsíců vrátím,“ těšilo brněnského Dominika Baloga.

Sezona? Pozitivní, tým má potenciál. Fanoušci byli šestým hráčem, říká Nejedlý

„Celá série byla vyrovnaná, my jsme věděli, že to dnes bude nejtěžší a budou rozhodovat maličkosti. Dnes se ukázalo, že Helas je zkušenější tým. My jsme odehráli nejhorší zápas z té série. Přesto klukům poděkovat za to, jak makali a dřeli. Měli jsme to ve svých rukách a na nohách, ale na postup jsme nedosáhli. Poslední zápas jsme si prohráli sami. Vždy, když jsme soupeře dotáhli, tak jsme udělali individuální chybu. Takhle to šlo dokola. S celou sezonou jsem ale spokojený, chtěli jsme skončit na pátém, šestém místě, to se splnilo. Teď ale stále převládá zklamání,“ vyjádřil se zkušený kadaňský špílmachr David Filinger. Kadaň tak zakončila sezonu pár dní po nováčkovi z Chomutova, který zase trápil pražskou Slavii.