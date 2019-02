Chomutov – V rámci šestnáctého kola 2. futsalové ligy zajížděl na palubovku Baníku Chomutov B tým Olympiku Mělník. Domácím se zápas vydařil, když dokázali přesvědčivě zvítězit.

Hráči Baníku Chomutov (zelení) v boji o záchranu s Mělníkem uspěli. | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Baník Chomutov – Olympik Mělník B 6:3 (3:2)

Branky: Gedeon Filip 4, Tykal Tomáš, Nový Petr – Lehner Lukáš, Gabčo Josef, Buzek Michal; ŽK: Novák Jiří, Nový Petr, Špicar Patrik – Gabčo Josef; ČK: 0 – Jenč Michal, Prejsa Tomáš.

Baník zabojoval

V boji o záchranu ukázal Baník, že sestoupit nechce. Přesto, že je rezerva Olimpiku Mělník na konci tabulky, byl to vyrovnaný zápas. Hosty hnal dopředu zkušený exligový hráč Josef Gabčo. Hosté od prvních minut tlačili a také šli do vedení díky gólu Lukáše Lehnera. Baník ale vedoucí gól soupeře nezaskočil. Po několika minutách srovnal stav utkání svým prvním gólem Filip Gedeon. Hosté se však nenechali zaskočit a díky aktivní hře šli opět do vedení. Tentokrát skóroval Gabčo. Pak Tomáš Tykal vyrovnal a vzápětí zápas otočil druhým gólem Gedeon. Ve druhém poločase nejprve domácí přidali čtvrtý gól z kopačky Petra Nového. Hosté ještě odpověděli gólem Michala Buzka, ale víc jim Baník nedovolil. V závěru ještě přidal další dvě branky Gedeon a cenné body zůstaly doma.

Tabulka 2. liga

1. FK Kladno 41

2. PCO Dynamo Č.Bud. 38

3. GMM Jablonec 33

4. Jerigo 1994 Plzeň 29

5. Rapid Ústí n.L. 28

6. MALIBU M.Boleslav 25

7. BOCA Chotěboř 24

8. Baník Chomutov 15

9. Pampuch Liberec 14

10. Wizards DDM Praha 13

11. Olympik Mělník B 8

12. Legie Příbram 3