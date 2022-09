„Výsledek rozhodl zejména začátek utkání, kdy Helas dokázal potrestat dvě defenzivní chyby. Poté jsme se snažili dobývat hostující branku, ale příliš ovoce to neneslo. Byli jsme více na balonu, ale Helas si to zkušeně pohlídal. Liga pokračuje a my si z jedné prohry nemůžeme dělat příliš hlavu. Již nyní se těšíme na další utkání, zejména v Kadani, kam chodí mnoho skvělých fanoušků,“ vyjádřil se po střetnutí s Helasem Brno domácí Jakub Süssmilch.