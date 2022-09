Dvěma góly se na tom podílel rozjetý kanonýr David Černý, po gólu přidali Daniel Klíma a Cesar Caio. „Věděli jsme, že v menší sportovní hale to bude obtížný zápas, jelikož Vysoké Mýto nechce příliš hrát futsal. Hrají většinou dlouhé balony před branku soupeře a my jsme tento styl hry chtěli eliminovat. To se nám povedlo alespoň z části, ačkoliv jsme stejně z dlouhých balonů inkasovali. Naší trpělivou hrou jsme získali tři body, i když skóre mohlo být vyšší a mohli se na palubovku dostat také hráči, kteří nemají takové zápasové vytížení. Jsme rádi za tři body,“ řekl pro specializovaný server futsalliga.cz perštejnský Jakub Kilián.