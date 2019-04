Na Letnou zavítalo více než sto diváků. Zejména v úvodu vytvořili opravdu bouřlivou atmosféru. Od začátku se hrál tvrdý, vyhecovaný, ale velmi pohledný basket. Levharti si drželi nepatrný náskok, ale Tepličtí s nimi drželi krok zejména díky úspěšné střelbě z delší vzdálenosti. Ve druhé čtvrtině si domácí vybrali slabší momenty utkání, čehož dokázal zkušený soupeř využít na poločasový výsledek 37:52. Úvod druhé půle se Teplicím opět nepovedl, vytvořily velké množství ztrát, které soupeř trestal a náskok se stále zvyšoval. Závěrečná čtvrtina už byla pro soupeře jen formalitou. Snaživým domácím se bodový rozdíl nepodařilo stáhnout pod třicítku.

"Je těžké hrát s takovým soupeřem, v jehož řadách jsou lonští ligový borci Houška, Stria, Jiříček a Dolanský. Zejména Houška s Jiříčkem jsou obrovští a pod košem to prostě umí. Pokud se chceme soupeři v odvetě vyrovnat, musí nám to padnout z dálky a musíme hrát bez ztrát celých 40 minut zápasu. Soupeř hrál zkušeně a vítězství si zasloužil. Gratuluji. Obrovský dík patří našim fanouškům. Takhle narvanou Letnou jsem neviděl víc než 10 let. Vytvořili skvělou kulisu na velmi pěkném zápase," zhodnotil úvodní finálový duel Karel Suska, hrající trenér Teplic.