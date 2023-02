Rapid si takřka zpečetil sestup

Zklamání panuje v prvoligovém Rapidu Ústí nad Labem, jenž si vysokou porážkou 4:10 prakticky zpečetil sestup do 2. ligy. Severočeši sice ještě nemají úplnou matematickou jistotu, nad vodou je drží lepší vzájemný zápas s Českou Lípou, ovšem plný bodový zisk s vedoucí Plzní a proti pražské Slavii by se skutečně rovnal zázraku.

"Myslím, že i v prvním poločase jsme předvedli dobrý výkon, bohužel jsme dostali dvě šmudly, dva tečované vlastní góly. Ve druhé půli jsme to trochu změnili, jedna lajna začala trochu pressovat, což činilo soupeři evidentně problém. Důležité ale bylo, že jsme na něj byli skvěle připravení. Věděli jsme, že hrají spoustu věcí pomocí signálů a nacvičených věcí, které jsme zvládli pokrýt. Prim hráli oba brankáři, zejména gólman hostů držel soupeře dlouho ve hře. Jinak ale musím smeknout i před celým naším týmem, jenž podal opět fantastický výkon. Klobouk dolů. Obrovské poděkování pak patří všem našim fanouškům, kteří nás dnes hnali za obratem, i oni byli dnes klíčem k našemu úspěchu," řekl po zápase před zaplněnou halou v Krásném Březně, která sledovala šlágr 16. kola, kouč domácích Dušan Stíbal.

"Do zápasu proti Ústí jsme vstupovali s vědomím, že nás čeká nepříjemný a houževnatý soupeř, který má pevnou obranu a v poslední době i výbornou formu. I přes zranění několika opor jsme odcestovali v silné sestavě se dvěma čtyřkami do pole," opáčil kouč hostů Tomáš Imlauf. Ten litoval zejména chyb, kteří jeho svěřenci udělali, ztraceného dvoubrankového vedení, i přísné červené karty pro do té doby skvěle chytajícího Luboše Koudelku. "Důležitý zápas jsme prohráli. Domácí si vítězství za výkon ve druhém poločase zasloužili. Gratulujeme soupeři za obrovský progres, který během sezóny udělal," uznal sportovně trenér Pražanů. "Pro nás se tak závěr soutěže dramatizuje a pokud chceme zvítězit, musíme oba naše zápasy vyhrát. Bez nervů v posledním zápase sezóny to už asi neumíme," dodal s hořkým úsměvem.

Předseda ve stavu beztíže: Baník to dokázal, v Chomutově bude liga

Čelo tabulky je dvě kola před koncem nesmírně vyrovnané. Vedou Wizards se 34 body, druhý Benešov však, stejně jako třetí Tiradores, ztrácejí pouze bod. Do medailových bojů ještě může promluvit čtvrtý Pampuch Liberec, který zaostává o dalších pět bodů. O postupujícím do 2. ligy rozhodnou nadcházející dva víkendy, přičemž poslední kolo má jednotný start v sobotu 4. března od 20 hodin. Všichni čtyři zmínění medailoví lovci v něm budou mít výhodu domácího prostředí

SKVĚLÁ KULISA V DERBY, TEPLICE KROK OD STŘÍBRA

Výborné momenty přinesly i druholigové zápasy. Oslavy postupu do 1. FUTSAL ligy si přišlo s futsalisty Baníku Chomutov vychutnat 170 fanoušků. Domácí se jim odvděčili drtivou výhrou 10:2 proti Kladnu.

Baník chce nejvyšší futsalovou soutěž hrát. Uděláme pro to vše, slibuje kouč

Parádní atmosféru mělo také derby mezi Morgan Commandem Teplice a Betisem Kadaň. Dvě stovky diváků v teplické sportovní hale nejprve vzdaly hold tragicky zesnulému Michaelu Haslingerovi, jednomu z fanoušků domácího klubu. Následně sledovali výhru favorita 8:4, který je tak krůček od stříbrných medailí, což by byla po zlatém Chomutovu skvělá vizitka pro Ústecký kraj. K tomu chybí Morganům jediný bod z dohrávky proti Liberci či v posledním kole proti poslednímu a již sestupujícímu Turnovu.

Chomutov bude hostit Superpohár 2. ligy

Vítězové západní a východní skupiny 2. ligy se každý rok utkávají v tzv. Superpoháru, jehož vítěz je absolutním mistrem soutěže. Pořadatelství se pravidelně střídají, letos je na programu mistr západní skupiny, tedy Baník Chomutov. Ten už zná také termín tohoto utkání, hrát se bude v sobotu 12. března od 19.00 v Městské sportovní hale v Chomutově. Den předtím si celý tým převezeme zlaté medaile na Galavečeru futsalu v Kutné Hoře.

"I když výsledek na to úplně nevypadá, tak to nebyl jednoduchý zápas. Kadaň přijela odhodlaná udělat u nás body, ale my jsme do utkání dali všechno a chtěli jsme se rozloučit s našimi skvělými fanoušky vítězně," těšilo trenéra Teplic Antonína Veselého. "Věděli jsme, že Kadaň má skvělou šňůru a v tomto roce ještě neprohráli. Od začátku jsme drželi balon, pomáhali si powerplay, ale hosté slušně bránili a těžko jsme se dostávali do zakončení. Když to nešlo v přesilovce, tak jsme si pomohli skvělou individuální hrou jeden na jednoho a to dělalo hostům problémy. Nakonec jsme si celkem bez nervů došli pro tři body, ale jak jsem řekl, Kadaň byla více než vyrovnaný soupeř. O to je tohle vítězství cennější.”

Manažer Betisu Kadaň Jaroslav Mezera pro změnu litoval citelných oslabení v sestavě hostů. "Utkání se hrálo ve skvěle atmosféře a v dobrém tempu. My jsme měli v úvodu zápasu dvě vyložené gólovky, které jsme neproměnili. Od soupeře jsme čekali hru v pěti a za celé utkání jsme z této situaci branku neobdrželi. O to víc jsem zklamaný z tolika obdržených gólů. Vyráběli jsme triviální chyby v obranném pásmu a to Teplice proměnily. V tomto duchu pokračoval celý zápas, bohužel naše série výher skončila a my budeme chtít v příštím domácím zápase s Turnovem tuhle prohru odčinit."

Aktuálně devátá Kadaň už se nemůže propadnout směrem dolů, naopak v chybějící dohrávce či v posledním kole se ještě může vyhoupnout teoreticky až na 5. příčku.