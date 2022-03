V ohrožení tak stále zůstává Česká Lípa, která doma po bojovném výkonu podlehla favorizované Plzni. Démoni mají na Vlky tříbodový náskok, mají ovšem horší vzájemné zápasy. V posledním kole čeká na Žabinské Vlky derby proti Helasu, Démoni hrají v Praze proti Slávii.

Výsledky a ohlasy:

Svarog FC Teplice - Helas Brno 4:2 (2:0)

Branky: 13. Rodriguinho (Adriano), 20. Rodriguinho (Diece), 24. William (pen.), 36. Adriano (Rodriguinho) – 23. Havrda (Marušinec), 30. Svoboda (Klímek).

De Agostini, hráč Svarog FC: "Bylo to pro náš tým důležité vítězství v rámci boje o druhé místo po základní části. Věděli jsme, že nastoupíme proti dobře organizovanému a fyzicky silnému týmu. Snažili jsme se především hrát svoji hru a jít si za vítězstvím, což se povedlo. Nyní už jsme myšlenkami na dalším zápase, který bude též velmi náročný."

David Pavliš, brankář Helas Brno: "V Teplicích nás nečekal vůbec lehký zápas. Ještě před zápasem jsem si dobře zopakovali jejich herní situace, z kterých velice často skórují a mají velice dobré starty do zápasu. To byl náš první úkol, vydržet prvních 5 minut, což se nám povedlo a zápas byl v tu chvíli úplně jiný. Dobře jsme je dostupovali, a tak kolikrát nevěděli co hrát. Proto jsme se z brejku dostali i do šancí a soupeře dost potrápili. Jen kousek chyběl, abychom odjížděli s bodem. Jsem rád, že jsem mohl zasáhnout do tohohle zápasu a zahrát si ve 20 letech svůj první mezinárodní zapas."

FC Rapid Ústí n. L. - SK Slavia Praha 1:9 (0:6)

Branky: 40. Maxa (Matheus) – 3. Daniel (Záruba), 6. Homola (Daniel), 8. Jošt (Daniel), 11. Hrdina (Křemen), 12. Hrdina (Leovski), 14. Záruba (Daniel), 21. Leovski, 39. Ševčík (Leovski), 39. Ševčík (Leovski).

Matěj Čapek (předseda FC Rapid Ústí nad Labem): „Výkon se Slavií je pro mě velkým zklamáním, především výkon zahraničních hráčů byl několikátý zápas v řadě slabý. Zklamaní z výkonu vyvažují další herní minuty našich mladíků a především definitiva záchrany v nejvyšší soutěži.“

David Frič (trenér SK Slavia Praha): „Jsem rád, že jsme zápas rychle rozhodli a mohli protočit všechny hráče, to bylo to nejdůležitější. Nakombinovali jsme to tak , že kluci hráli spolu jako v juniorce a že s nimi hrál Radim Záruba, nabrali dobré zkušenosti a nezklamali. Jsem rádi, že to takhle proběhlo, ale na druhou stranu intenzita zápasu byla extrémně nízká.“

SK Dynamo PCO České Budějovice - FK Chrudim 0:5 (0:2)

Branky: 5. Slováček (Silva), 14. Radovanovič (Max), 21. Balog (Formáček), 33. Formáček (D.), 35. Slováček (Koudelka).

FC Démoni Česká Lípa - SK Interobal Plzeň 1:5 (1:2)

Branky: 2. Fichtner (pen.) – 6. Štrajt (Vahala), 10. Buchta (Štrajt), 22. Kozár (Künstner), 24. Seidler (Kozár), 37. Zdráhal.

Karel Kruliš (trenér Démonů): "Zápas proti asporantovi na titul jsme zvládli se ctí. Myslím, že jsme si dokázali, že jsme schopni hrát i s takovým týmem. Kluci splnili vše, co jsme si řekli, soupeř rozhodl ve hře v pěti, kde to mají skvělé nacvičené a dali nám z toho tři góly. Soupeři gratuluji k vítězství."

Tomáš Buchta (hráč Plzně): „Zápasy v Lípě jsou vždycky těžké. My jsme si říkali, že bude důležitý začátek zápasu, že na soupeře musíme vlétnout. Bohužel jsme dostali hned ze začátku z penalty gól a museli skóre otáčet. Po gólu na 1:1 jsme začali diktovat tempo my a rozdíl v konečném skóre mohl být nakonec i vyšší.“

SK Olympik Mělník - AC Sparta Praha 17 2:5 (0:2)

Branky: 26. Kalabis, 29. Martinec – 13. Baez, 19. Martinez, 21. Angellot, 31. Wesley, 40. Angellot.

Žabinští Vlci Brno - FTZS Liberec 2:3 (2:3)

Branky: 3. Starý (Pšurný), 17. Hansl (Chráscina) – 6. Žoček, 15. Benek (Jelínek), 20. Bína (Vobořil).

Michal Odehnal (Žabinští Vlci Brno): "Zápas jsme nezvládli tak, jak jsme si představovali. I přesto, že ještě v poslední minutě jsme sahali po bodu, tak nám ve skórování zabránila branková konstrukce. Nedá se nic dělat. Poslední zápas v soutěži si užijeme a budeme určitě pracovat dál."

Jakub Dlask (brankář Liberce): "Do Brna jsme jeli s pokorou. Věděli jsme, že to nebude lehké utkání, protože pro soupeře to bylo jedno z klíčových utkání v boji o záchranu. V prvním poločase jsme soupeři darovali dvě branky po našich chybách, ale jsem rád, že jsme na to dokázali odpovědět a vzít si vedení na naší stranu. V druhém poločase jsme věděli, že soupeř se do nás bude muset tlačit, tak jsme tomu uzpůsobili taktiku a soupeře jsme nepouštěli do větších šancí. Jsem rád, že jsme utkání zvládli a že budeme stále bojovat o 7. místo."

Tabulka: 1. Chrudim 55, 2. Teplice 54, 3. Plzeň 52, 4. Slavia Praha 43, 5. Sparta Praha 30, 6. Helas Brno 29, 7. Mělník 26, 8. Liberec 25, 9. Česká Lípa 16, 10. Rapid Ústí nad Labem 16, 11. Žabinští Vlci Brno 13, 12. České Budějovice 5.