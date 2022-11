Na finálový turnaj dorazilo deset dívčích týmů z různých koutů republiky. Účast si z Ústeckého kraje vybojovaly volejbalistky Jirkova a zvládly ho skvěle. Domácí hráčky prošly turnajem bez zaváhání. Vyhrály svoji skupinu a postoupily přímo do semifinále. Tady porazily silnou Kroměříž a ve finále si po tuhém boji poradily s hráčkami Českého Krumlova, když zvítězily 2:0.

Deset týmů bylo rozděleno do dvou skupin. Ve skupině A startovaly týmy Prahy, Znojma, Rokycan, Kroměříže a Jihlavy. Ve skupině B startoval Nový Jičín, Chodov, Liberec, Český Krumlov a Jirkov. Po prvním hracím dnu si přímý postup do semifinále zajistily vítězové skupin z Jirkova a Jihlavy. V souboji o postup do finále Jirkov porazil Kroměříž 2:0 a Jihlava podlehla 0:2 Krumlovu. V souboji o třetí místo porazila Jihlava Kroměříž 2:0. Jirkov pak završil svou neporazitelnost v turnaji finálovým vítězstvím nad Českým Krumlovem 2:0. Domácí hráčky tak vyhrály všech šest utkání. Na turnaji ztratily jen jeden set ve skupině s Libercem.

