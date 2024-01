Karta se obrátila a účty jsou srovnané. Futsalové derby elitní ligy mezi domácí Kadaní a nováčkem z Chomutova se stalo kořistí Kadaňských, kteří v dramatickém duelu nakonec slavili body po těsné výhře 6:5 (2:2). Příjemná injekce pro domácí, kteří se dočkali vítězství po téměř třech měsících.

Kadaňská futsalová radost po výhře nad Chomutovem. | Video: Deník/Václav Veverka

Kadaň tak vítězstvím zareagovala na první společné měření sil, které loni Chomutov doma v bouřlivé kulise urval 8:6. A v Kadani byla atmosféra stejná, když fandilo více jak čtyři stovky diváků. Na place už brousili sálovky i kadaňští Brazilci Caio a Vitinho. První jmenovaný přispěl gólem. Všechno nakonec rozhodla dvě minuty před závěrečnou sirénou akce Jiřího Barana, ze které si baníkovci vstřelili vlastní a rozhodující branku.

„Soupeř hrál dobře, dostávali jsme góly po našich chybách. To se bohužel ukázalo na konečném výsledku. Měli jsme nějaké šance, které jsme mohli proměnit, ale neproměnili. Na rozdíl od nás byl v tomhle soupeř úspěšnější. Myslím si, že prohra je prostě naše chyba,“ kroutil hlavou chomutovský Filip Gedeon, který po posledním hvizdu smutně zůstal sedět na lavičce. Prohra ho mrzela, když viděl, jak se na druhé straně hřiště bouřlivě slaví.

„Bylo to naprosto vyrovnané utkání, to jsme viděli všichni. K nám se nakonec přiklonilo to štěstíčko. Sami jste viděli, že šancí bylo na obou stranách mraky, jak od nás, tak od Chomutova, padlo několik tyček, břeven. Naštěstí jsme ve finále byli o ten gól lepší,“ usmíval se emotivní hráč a manažer Kadaně David Filinger.

FC Kadaň – Baník Chomutov 6:5 (2:2)

Branky a nahrávky: 9. Jaroslav Holman ( Michal Salák ), 11. Matěj Maur ( Jakub Kiliján ), 23. Michal Salák ( Tomáš Janošík ), 29. Cesar Caio ( Jakub Kiliján ), 30. Jiří Baran, 39. vlastní branka - 5. Lukáš Vlach ( Lukáš Krok ), 15. Daniel Kasal ( Lukáš Vlach ), 21. Daniil Doleček, 32. Daniil Doleček, 33. Lukáš Vlach ( Daniel Kasal ).

Kadaň: Lukáš Treml , Radek Novák , Daniel Klečka - David Filinger , Cesar Caio , Jakub Kiliján , Vitinho , Jiří Baran , Tomáš Janošík , Matěj Maur , Jiří Chmelan , Michal Pardubský , Jaroslav Holman , Michal Salák. Hlavní trenér: Michal Salák.

Chomutov: Jan Nejedlý, Bohumil Klíma - Lukáš Krok, Jan Podzimek, Daniel Klíma, Filip Gedeon, Ondřej Kupilík, Daniil Doleček, Ondřej Kadlec, Daniel Kasal, Lukáš Vlach, Filip Schreiner, Šimon Belák, Radek Jelínek. Hlavní trenér: Jan Brič.

