Václav Veverka dnes 19:13

Doslova natřískaná bojovníky je v těchto dnech sportovní hala v Chomutově, kde od čtvrtka do neděle probíhá Mistrovství světa v bojových sportech. To pořádá místní oddíl Tiger Fight Club. „Je to pro nás obrovská prestiž a čest, že můžeme takovou akci pořádat,“ řekl Martin Matouš z chomutovského klubu a Prezident Českého svazu Allkampf-Jitsu.