Ústečtí sice v derby vedli už 2:0, jenže soupeř ještě do poločasu srovnal krok. Ačkoliv se svěřenci Martina Dlouhého dostali po přestávce znovu do vedení, hostující Spartak skóre otočil až na 6:3.

Za tohoto stavu neproměnili hráči Rapidu hned dva desetimetrové kopy za šestý a sedmý faul svého protivníka, které chytil náhradní brankář Treml. Následně inkasovali gól v powerplay, a pak už se jejich hra zcela sesypala a dostali ještě další dvě branky. Výsledek ještě upravil čtyři vteřiny před koncem Schörsch, ovšem na porážce 4:9 už to moc neměnilo.

„Zápas v náš neprospěch rozhodl první poločas, kdy jsme neproměnili spoustu gólových příležitostí a neodskočili soupeři. Ve druhé půli jsme chtěli pokračovat ve stejném nasazení s tím, že jsme museli být více produktivní. Utkání zlomila branka na 3:5, kdy jsme hru otevřeli, a místo snížení inkasovali další góly,“ krčil rameny zklamaný trenér domácích Martin Dlouhý. „Nedařila se nám ani hra v powerplay a neproměnili jsme dva desetimetrové kopy. Soupeř ve druhé části využil veškeré gólové situace, které si vytvořil, i proto je takový výsledek,“ dodal.

To na druhé straně tryskaly gejzíry radosti. „Věděli jsme, o co v zápase jde, přesto jsme věřili, že v utkání zvítězíme. Kluci byli nervózní, ale vidělo se, že na výhru máme a utkání se dá zvládnout. Nečekalo nás nic jednoduchého, neboť jsme věděli, že Rapid má tým se skvělým trenérem a mladými hráči, kteří se hodně posouvají. Byli jsme připravení na to, že zadarmo nic v Ústí nad Labem nedostaneme,“ vyprávěl trenér vítězů Nenad Veljković, zatímco jeho hráči si užívali děkovačku s fanoušky, kteří dorazili z Perštejna.

„Jsme rádi, že konečně domů vezeme tři body z venkovního střetnutí v čase, kdy to nejvíce potřebujeme,“ dodal směrem k bitvě o play-off s odkazem na fakt, že naposledy brali jeho svěřenci plný počet bodů ve 2. kole na palubovce Vysokého Mýta.

Rapid tak nevyužil střetnutí s jedním z hratelnějších protivníků a zůstal u dna tabulky. Příliš mu nepomohlo ani vítězství Liberce, který na své palubovce přejel Českou Lípu 5:1. Nejen, že tím domácí přeskočili svého soka zpět do elitní osmičky, ale navíc se vzdálili od sestupových vod. Na dosah jediné výhry tak zbývají Rapidu už jen Olomouc a Vysoké Mýto, přičemž sestupovat budou dva celky. Do konce základní části zbývá pět kol, Rapid už v pátek znovu doma hostí právě Liberec.

1. Futsal liga, 17. kolo:

Rapid Ústí nad Labem - Spartak Perštejn 4:9 (2:2)

Branky a nahrávky: 4. Jiří Zápotocký (Vobořil), 16. Jaroslav Zápotocký (Vobořil), 27. Vobořil (Radosta), 40. Schorsch (Vobořil) – 16. Caio, 18. Belej (Klíma), 28. Chmelan (Klíma), 30. Belej (Chmelan), 32. Belej (Kiliján), 33. Chmelan (Klíma), 37. R. Novák, 38. Kiliján (Caio), 39. Caio (10 m kop).

Rozhodčí: Vlašič, Chládek. ŽK: 2:4. Diváci: 177.

Rapid Ústí: Klečka (Smolař, Džudža) – Jiří Zápotocký, Vobořil, Jaroslav Zápotocký, M. Gajdoš – Vondrka, Schorsch, Koc, Radosta – připraven Jaroslav Novák.

Spartak Perštejn: R. Novák (27:33 min. – 27:59 min., 33:24 min. – 33:32 min., 33:34 min. – 33:35 min. Treml) – Klíma, Chmelan, Baran, Caio – Kiliján, Holman, Belej – připraven Polanský.