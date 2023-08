Futsalisté Baníku Chomutov potvrdili, že na premiérovou sezónu v 1. FUTSAL lize jsou naladěni přímo skvěle. Po semifinálové demolici ústeckého Rapidu (12:2) smetli ve finále krajského poháru druholigového nováčka, FC NY Tiradores Ústí nad Labem, na jeho palubovce 15:2.

"Gratulace soupeři, vyhrál zcela po zásluze a myslím, že v 1. lize může skončit hodně vysoko," pokýval pouze uznale hlavou trenér poraženého celku Dušan Stíbal. "My jsme se Chomutovu vyrovnali prvních deset minut, kdy jsme jezdili po zadku a plnili jsme to, co jsme si řekli v kabině, a na co jsme se těch zhruba deset dnů, které jsme zatím v přípravě, chystali. Pak jsme si ale dali prakticky sami dětské a zbytečné góly, kdy jsme třeba špatně řešili odkopy či další situace. Byla to pro nás velká škola, která nám ukázala, že musíme znovu začít tvrdě pracovat, pokud chceme být za pět týdnů připravení na 2. ligu," dodal.

"Finálový zápas pro nás byl posledním před začátkem ligové sezóny. Tiradores mají sice celkem mladý tým, ale velice šikovné hráče. V zápase se projevila naše červencová a srpnová příprava," kontroval trenér vítězů Jan Brič, jenž uznal, že Chomutov je zatím v přípravě, vzhledem k rozdílnému startu obou soutěží, dál.

"Před zápasem jsme si řekli, že budeme hrát na sto procent a nic nevypustime až do konce zápasu. Myslím, že jsme odvedli kvalitní výkon, ale jestli to bude stačit na ligu uvidíme až v příštích týdnech," zůstal ovšem opatrný, jelikož hned v 1. kole čeká jeho svěřence úřadující mistr prošpikovaný reprezentanty, a sice Interobal Plzeň.

Zápas se zlomil po deseti minutách, kdy domácí před solidní návštěvou téměř 200 fanoušků ve Sportcentru Sluneta inkasovali během dvou a půl minuty čtyři branky. Hattrick za hosty vstřelili Doleček, Schreiner a Jelínek, za domácí kontrovali pouze bratři Zdeněk a František Štengelové.

Futsal, krajský pohár, finále:

FC NY Tiradores Ústí nad Labem vs FC Baník Chomutov 2:15 (1:8)

Branky a nahrávky: 8. Štengel Z. (Guth), 36. Štengel F. - 6. Jamrich, 11. (vlastní), 12. Vlach, 12. Jelínek, 13. Doleček, 18. Doleček, 19. Doleček, 19. Vlach, 24. Schreiner, 30. Schreiner, 31. Drbohlav, 37. Jelínek, 37. Jelínek, 39. Klíma, 39. Schreiner

Rozhodčí: Mollinger, Macháček. ŽK: 0:1. Diváci: 180.

Ústí: Smolař (od 21. Skála) - Seidl M. "C", do 31. Guth, Štengel Z., Seidl J. - do 37. Vondráček, Štengel F., do 20. Horváth, Dvořák M. - od 21. Švanda, od 32. Černý M., od 38. Kubizňák

Chomutov: Nejedlý (od 33. Gross) - Kadlec, Klíma, Vlach, Jelínek - Schreiner, Doleček, Kibal, Jamrich - připraveni Ďurnek a Drbohlav