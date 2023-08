Na konci července se konalo na vodní nádrži Nechranice Mistrovství světa v lodní třídě RS500. Celkem 44 závodníků z osmi různých zemí se postavilo na strat tohoto závodu. České barvy hájila početná flotila 23 posádek a slavila úspěchy. Při slavnostním vyhlašování hrály pouze dvě hymny – britská a česká.

Světový šampionát třídy RS500 proběhl na Nechranicích na jedničku. | Video: Český svaz jachtingu

V neděli proběhly registrace závodníků, krátká ale výživná tréninková rozjížďka ve větru silném 7–13 m/s a slavnostní zahajovací ceremoniál na hrázi.

První den závodníky zchladila hned po ránu bouřka. Start první rozjížďky se nejdříve posunul na 13:00, poté na 16:00 a nakonec, přesně dle předpovědi místních, se mraky protrhaly a kolem 17:00 začalo foukat kolem 6 m/s. Start se povedl až na třetí pokus a v postupně se zhoršujících podmínkách, jak co se týče stability směru, tak síly větru, závodníci dokončili jednu rozjížďku. Na břeh se všichni dostali až hluboko po sedmé hodině a zbyl pouze krátký čas na raut a debriefing.

Druhý den si vítr vzal dovolenou. A tak se závodníci mohli věnovat jiným aktivitám, včetně slalomu mezi dešťovými přeháňkami a bouřkami. Večerní „Cocktail – beer party“ tak přivítala závodníky pěkně odpočaté a ve formě, takže si ji všichni parádně užili.

Zdroj: Český svaz jachtingu

Třetí den konečně přišel vítr. První rozjížďka byla odstartovaná podle plánu, a i když změny větru byly celkem významné, povedla se. Vítr postupně zesiloval a druhá rozjížďka byla asi nejlepší z celého dne. Protože počasí bylo celkem nestabilní, ve třetí rozjížďce celé startovní pole bojovalo se změnami směru větru a deštěm. Mraky „tahaly“ za vítr a dojet na horní bójku bylo dost složité. Genakrové kurzy pak připomínaly šachovou partii. Poslední rozjížďka dne začala velmi dobře, ale vítr postupně slábl a dojezd do cíle byl nervy drásajícím zážitkem. Závodní komise dobře využila všechny karty, které jí příroda rozdala, a do celkového skóre závody tak přibyly další čtyři odjeté rozjížďky.

Čtvrtý den to ještě v 11 hodin vypadalo pouze na déšť. Ve 12:30 ale foukalo tak, že některé posádky radši odjely domů. Celá první rozjížďka byla větrná, s vysokými vlnami a poměrně prudkými změnami větru. Na druhou rozjížďku se vítr trochu uklidnil, i když chodily jedovaté poryvy. Před třetí rozjížďkou foukalo hodně a pak zase už tolik ne. A Čtvrtá rozjížďka se nesla ve znamení slábnoucího větru a frustrujících změn směru. A celé odpoledne střídavě pršelo a bylo nevlídno. Všichni už byli unavení a po příjezdu na břeh, kolem půl sedmé večer, každý hledal nějaké jídlo a pití. Svačina připravená organizátory zachraňovala životy. Byl to dlouhý a náročný den.

Poslední den mistrovství světa zastihl závodníky na vodě až kolem poledne. Byly vypsány dvě poslední rozjížďky. Vítr přišel a bylo ho dost i na pořádné lety s genakrem. Stále se točil, ale to už je vlastnost letního větru, který ovlivňují mraky a termika. Dvě rozjížďky byly odjety a celé mistrovství bylo zakončeno vyhlášením vítězů v pěti kategoriích. Noví mistři světa se na dalších 12 měsíců ujali vlády. Jsou jimi Britové Stephen a Sarah Cockerillovi.

„Za svůj život jsem jel opravdu hodně závodů, a tohle byla ta nejlepší akce, na jaké jsem dosud byl. Je neuvěřitelné, jak se podařilo na vcelku malém jezeře odjet parádní závod a zajistit tak skvělý program na břehu. Holanďané, u kterých se koná šampionát příští rok, budou mít těžkou práci, aby udrželi laťku takhle vysoko,“ uvedl Stephen, čerstvý mistr světa.

Nejlepší českou posádkou byli na sedmém místě Richard Bartoš (YC Lískovec) a Sára Svobodová (JK Česká Lípa): „Bylo skvělé, že nečekaně na Nechranicích kromě jednoho dne pořádně foukalo. Užili jsme si na vodě moc pěkné souboje zejména s Angličany. Ve všech rozjížďkách jsme se drželi vepředu, ale porazit zkušené britské posádky je velmi těžké,“ uvedl Richard.

Nejlepší juniorskou posádkou byli Lucie Košatová (Český Yacht Klub) a Vojtěch Cibulka (JK Plzeň), kteří skončili celkově osmí. „Závod byl napínavý do poslední chvíle. Podmínky byly nad očekávání dobré a celková organizace výborná. Za nás to byl opravdu ze všech ohledů opravdu povedený závod,“ chválila Lucie.

Zlato v kategorii žen braly celkově deváté Anna Justová (YC LS Brno) a Klára Houšková (YC CERE). „Jsem překvapená, že na Nechranicích uprostřed prázdnin fouklo a odjel se parádní závod. Většinou to tak není. Měli jsme velké štěstí. Nevedly se nám starty, ale pak se nám vždy podařilo ztrátu dohnat. Ale určitě máme ještě co zlepšovat,“ hodnotila Klára. „Chtěla bych poslat velkou poklonu organizátorům, že v tak krátkém čase, který měli na přípravu (rozhodnutí o tom, že mistrovství bude na Nechranicích, padlo až letos na jaře), dokázali připravit skvělý závod. Doprovodný program na břehu byl tak nabitý, že dal jen stěží stihnout – velkolepé zahájení, večeře, Dutch party, tomboly a vyhlášení vítězů dne… Moc jsme si to všichni užili,“ uzavřela spokojeně.

Bylo to velmi vydařené mistrovství. Gratulujeme všem medailistům a poděkování patří všem, kteří umožnili, aby se odehrálo. Organizátorům, pořadatelskému jachtklubu YC Nechranice, ALT RS500, rozhodčím, dobrovolníkům a sponzorům, prostě všem, kdo se na organizaci podíleli.

Konečné výsledky:

Celkové pořadí

1. Stephen Cockerill – Sarah Cockerill, GBR 1756, 2. Peter Curtis – James Curtis, GBR 1681, 3. Hugh Watson – Luke Watson, GBR 1746

Ženy

1. Anna Justová – Klára Houšková, CZE 1010, 2. Karolína Lojková – Tereza Dobrá, CZE 1688, 3. Danique Bancken – Nynke Hettema, NED 670

Kategorie U21

1. Lucie Košatová – Vojtěch Cibulka, CZE 535, 2. Lucas Leerdam – Daphne Feberwee, NED 777, 3. Karolína Lojková – Tereza Dobrá, CZE 1688

Masters

1. Stephen Cockerill – Sarah Cockerill, GBR 1756, 2. Michal Lojka – Petra Lojková, CZE 1652, 3. Luboš Motl – Monika Martinkovičová, CZE 1087

Family

1. Stephen Cockerill – Sarah Cockerill, GBR 1756, 2. Peter Curtis – James Curtis, GBR 1681, 3. Hugh Watson – Luke Watson, GBR 1746

ELIŠKA KUTHANOVÁ, EVA SKOŘEPOVÁ