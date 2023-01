Baník zvládl otočit nepříznivě se vyvíjející duel v Plzni, kde v poločase prohrával s domácím Jerigem 1:2. Nakonec ale zapsal tři body po výhře 6:2 a i díky ztrátě Teplic jde čtyři kola před koncem do desetibodového náskoku, ačkoliv Morgani mají dvě dohrávky k dobru.

Florbalisté základní část I. ligy nevyhrají. Výhra na jihu je ale důležitá

"Do Plzně jsme jeli s odhodláním vyhrát, v prvním poločase jsme ale spálili neuvěřitelné množství šancí, kdežto soupeř vytěžil z minima maximum a vedl 2:1," pravil předseda chomutovského Baníku Michal Nový. "Ač jsme byli na palubovce jasně lepší, hráči chvilkami neplnili, co se řeklo před začátkem zápasu, a tak přišel poločasový kartáč," pokračoval.

"Do druhého poločasu jsme už nastoupili jak se sluší a patří, přesto paradoxně měli dvě největší šance Plzeňští, které naštěstí neproměnili, a tak se trochu štěstí konečně přiklonilo k nám. Šest minut do konce jsme srovnali a poté výsledek zcela otočili. I když skóre vypadá jednoznačně, tak jednoduché to nebylo a zejména domácí brankář nás dost potrápil. Důležité ale je, že jsme do Chomutova odvezli další klíčové body a při ztrátě Teplic jsme se trochu osamostatnili na prvním místě, kde budeme chtít zůstat až do konce sezóny," dodal rázně.

Rapid dostal dvanáct branek a už je poslední

To v táboře Teplic vládly tentokrát hořkost a zklamání. Žlutomodří sice vedli nad Kladnem 3:1, jenže v závěrečné pětiminutovce dovolili Středočechům srovnat na 3:3 a přišli o drahocenné dva body.

"Tak špatně se mi hodnotí tohle utkání, jelikož jsme se o výhru připravili sami a bod je pro nás málo. Soupeř přijel hrát defenzivní blok, neudělat chybu a uhrát bod, což se mu nakonec povedlo," smutnil trenér Morgan Commanda Antonín Veselý. "Nám to nelepilo, ale přesto jsme ke konci zápasu vedli 3:1 a měli jsme utkání ve svých rukou. Bohužel bereme pouze bod. Samozřejmě se budeme snažit si z toho utkání vzít to pozitivní a dále se zlepšovat."

HRÁLO SE I V DIVIZI

Vyrovnanou elitní pětku nabízí také třetí nejvyšší soutěž, konkrétně Divize A. V měření sil pátého se druhým celkem tabulky, jenž byl zároveň soubojem nováčka divize s klubem, který patří k rekordmanům a byl založen už v roce 1987, uspěli domácí Tiradores. Ti zdolali Benešov 5:3.

"Dnes jsem nesmírně spokojený a děkuji všem hráčům. Bylo vidět, že si snad něco vzali z rozmluvy, kterou jsme měli v šatně i během týdne na tréninku," načal hodnocení trenér domácích Dušan Stíbal, jenž měl se svými ovečkami po herně i výsledkově nepovedeném zápase v Liberci důrazný pohovor. "Dodrželi jsme většinu pokynů, které jsme měli, vnutili jsme soupeři naši hru, obě lajny odvedly práci, kterou jsem po nich chtěl," pokračoval.

FOTO: Pojďte s námi na starý zimák! Uvidíte, jak se stavěl, i duely reprezentace

"Závěr zápasu hodně ovlivnila naše vyloučení, kdy se nám hra možná trochu rozlítala, ale především první oslabení bylo opravdu skvěle odbráněné přesně podle toho, co jsme si řekli při oddechovém čase, a přišly v něm klíčové branky," okomentoval klíčové momenty utkání, v nichž Benešov nevyužil červené karty pro domácího Martina Dvořáka, a naopak Severočeši odskočili do rozhodujícího trháku.

"Škoda, že jsme neproměnili i další šance, na druhou stranu nás podržel brankář Skála, který zejména ve druhé půli předvedl řadu klíčových a těžkých zákroků. Jsem rád, že se znovu na hřiště dostali všichni hráči, opět se ukázala šířka našeho kádru, první divizní minuty si připsal František Štengel, za nějž jsem strašně rád. V závěru zápasu pomohl výbornými zákroky odbránit powerplay soupeře," pochvaloval si. "Jediné, co mě mrzí, je brzké zranění střelce hostů Haase, protože ten soupeři určitě citelně chyběl. I tak šlo ale z mého pohledu o oboustranně pěkné utkání," uzavřel.