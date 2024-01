V údlické sportovní hale se konaly první sobotu nového roku okresní přebory ve stolním tenisu. Titul ve dvouhře si po roce opět vybojoval Václav Soutner z Baníku Březenecká. Ženský titul si odvezla Eliška Demjanová z KST Jirkov a ve čtyřhře byla nejlepší dvojice Michal Malý a Jan Sučík z Baníku Březenecká.

Okresní přebory ve stolním tenise v údlické sportovní hale. | Foto: Jaroslav Průša

Ženskou soutěž si zahrálo šest stolních tenistek. Ve finále porazila Eliška Demjanová svou oddílovou kolegyni Sabinu Kuželovou, třetí skončila Marina Pichová také z KST Jirkov.

Do mužské části přeborů se zaregistrovalo čtyřicet hráčů. Hráči byli rozlosovaní do osmi skupin po pěti tenistech podle výkonnosti. Do vyřazovací části z každé skupiny postupovali dva nejlepší. Podle očekávání se do čtvrtfinále probojovali hráči dvou nejlepších okresních oddílů Baníku Březenecká a KST Jirkov. Aktuálně lepší formu prokázali hráči Baníku Březenecká. Ve čtvrtfinále postupně uspěl Václav Soutner, když porazil Michala Dännera z KST Jirkov. Postup si zajistil i Martin Hofmann mladší ze stejného oddílu, když vyřadil Petra Veselého z Jirkova, dalším úspěšným čtvrtfinalistou se stal také hráč Baníku Michal Malý, když po pětisetovém boji zdolal Luďka Kotrbu z KST Jirkov. Jediný z jirkovských hráčů postoupil do semifinále Vojtěch Průša, který si poradil bez ztráty setu s Janem Sučíkem z Březenecké.

V prvním semifinále mužské dvouhry porazil Martin Hofmann Vojtěcha Průšu bez ztráty setu a Václav Soutner si obdobně poradil S Michalem Malým. Finále přineslo dramatický souboj. Soutner vybojoval první set, ale Hofmann zápas otočil. Jenže Soutner vyrovnal a v rozhodujícím pátém setu těsně zvítězil. O třetí místo se v turnaji podělili Malý a Průša.

Na obhajobu klubu KST Jirkov je třeba uvést, že se turnaje nezúčastnili tři jeho top hráči a to Jiří Šmucr, Miroslav Hrnčál a Ladislav Krejčí. Při jejich účasti by byl turnaj určitě ještě zajímavější. Ve čtyřhře skončila na druhém místě dvojice Václav Soutner - Martin Hofmann z Březenecké. O třetí místo se podělili dvojice Vojtěch Průša - Petr Veselý z KST Jirkov a Jáchym Pail z Baníku a Michal Dänner z KST Jirkov.

Jaroslav Průša