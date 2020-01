Chomutovští hokejisté se podruhé za sebou představili na domácím ledě. Den po porážce s lídrem z Budějovic hostili Přerov, který nakonec odvezl dva body po výhře 2:1 v prodloužení.

Chomutov (v bílém) v souboji s Přerovem. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

„První dvě třetiny jsme se nemohli dostat do hry. Bylo to i hrou soupeře, protože výborně bránil střední pásmo. S tím jsme měli velké problémy a hráli jsme složitě. Ve třetí třetině jsme hráli hokej, který jsme chtěli hrát od začátku. Z naší strany to byla dobrá hra. Bohužel padl jen jeden gól. Trefili jsme tyčku, ale na to se nehraje. Rozhodla šťastná branka v prodloužení. Bod bereme, protože máme za sebou dvě těžká utkání ve dvou dnech. Hráli jsme na tři lajny, takže částečná spokojenost," popsal chomutovský trenér Petr Martínek.