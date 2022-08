Velké drama bylo ve skupině A, když o třetím postupovém místě museli rozhodnout až dodatečné pokutové kopy. Týmy AC Young boys a Village Killers spolu remizovaly a v konečné tabulce měli i stejné skóre. Penalty rozhodly o postupu AC Young boys. V nedělních osmifinálových skupinách zůstaly týmy Létající vrány, AC Young boys a La phutas. Dva nejlepší týmy z prvních míst z osmifinálových skupin FC Baník Chomutov a Jany kluci Mukov postoupily přímo do semifinále. Na další čtyři týmy čekalo čtvrtfinále. V tom prvním přehráli hráči Čajovny Zen tým FC Mix Chomutov a v tom druhém Auto Macák si poradil s Technoline.

Obě dvě semifinále byla vyrovnaná a první skončilo bezbrankovou remízou. Lepší mušku v penaltovém rozstřelu měli hráči Baníku Chomutov a postoupili do finále, nováčka Čajovnu Zen čekal zápas o třetí místo. Druhé semifinále rozhodla jediná branka, kterou vstřelili hráči Auta Macák a šli do finále, Jany kluci do zápasu o třetí místo. O třetí místo se po dlouhé době hrál zápas, protože několik posledních ročníků se zahrávaly jen pokutové kopy. První poločas byl vyrovnaný, ve druhém poločase o bronzovém umístění pro sebe rozhodli hráči Čajovny Zen. Jany kluci Mukov tím obsadili čtvrté místo a je to pro ně nejlepší umístění v turnaji. Ve finále turnaje oba týmy předváděly dobrý výkon, ale marně se čekalo na branky. Pro Auto Macák to bylo první finále, Baník Chomutov hrál již o čtvrté vítězství v turnaji. Penaltový rozstřel rozhodl o čtvrté výhře v turnaji a zlatých medailích pro FC Baník Chomutov, Autu Macák patří stříbrné umístění.

Mazáci Hübl s Lukešem už válí za Piráty. V přípravě pomohli rozebrat Děčín

Nejlepším střelcem turnaje se stal stejně jako loni Daniel Klíma z Čajovny Zen, který vstřelil dvanáct branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Dominik Pavlovský z Auto Macák a nejlepším hráčem Zdeněk Holdy z Jany kluci Mukov. Turnaj řídili rozhodčí Jan Hájek, Jaroslav Menšík, Jan Tůma a organizačně jej vedli Jiří Kupec, Martin Jackl, Pavel Fára, Petr Schögl, Petr Votava.

Ceny nejlepším týmům a jedincům předávali majitel firmy REGIONAL TRAVEL s.r.o. pan Pavel Šams a předseda CHLMF Jiří Kupec. Všem zúčastněným patří poděkování za hladký průběh celého turnaje. Poděkování patří pořadatelům, rozhodčím i personálu sportovního areálu Cihla. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat hlavnímu sponzorovi turnaje firmě REGIONAL TRAVEL s. r.o. a hlavnímu partnerovi statutárnímu městu CHOMUTOV ale i dalším partnerům, protože bez jejich podpory bychom nemohli turnaj na patřičné úrovni uspořádat.

Jiří Kupec