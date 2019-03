Hosté dorazili do Chomutova pouze se šesti muži do pole. V prvním poločase ještě drželi krok, po obrátce ale totálně odpadli a inkasovali další debakl.

„Začátek zápasu nám moc nevyšel, trochu jsme si mysleli, že to půjde samo. Na konci prvního poločasu jsme konečně dohrávali obranné akce do konce a vedli jsme 5:2. Do druhého poločasu jsme vletěli už soustředěně a přidali další góly. Měli bychom si vzít poučení do dalších zápasů a hlavně pokračovat tak, jako ve druhém poločase,“ okomentoval utkání teplický hráč Tomáš Künzl.

Svarog FC Teplice - VŠB TU Ostrava 19:2 (5:2)



Branky a asistence: 2. Teka (Tato), 7. Taverna (Teka), 14. Tato (Nene), 19. Janita (vla.), 19. Nene, 24. Taverna (Daniel), 25. Černý (Daniel), 26. Černý (Taverna), 27. Teka (Künzl), 29. Teka, 32. Černý (Daniel), 32. Djealson, 34. Teka, 34. Teka (Nene), 34. Djealson (Nene), 35. Šebek (Nene), 35. Novotný, 36. Černý (Novotný), 39. Daniel (Taverna) – 8. Petr (Pánek), 13. Mikyska.

Teplice: Hůla (Jeronimo) – Černý, Rodrigo, Nene, Novotný, Teka, Baran, Tato, Gansukh, Künzl, Šebek, Djealson, Daniel.

Ostrava: Zalacko – Pánek, Kapsa, Kotrla, Janita, Mikyska, Petr.