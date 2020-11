V domovské Městské sportovní hale bez diváků hostily tým KP Brno, jemuž v předchozím ročníku dvakrát podlehly a který o tři dny dříve doma zdolal Slovanku. Jihomoravanky uspěly i tentokrát, takže ženy doma prohrály potřetí v řadě a nenavázaly na říjnové vítězství před přerušením soutěže v Trutnově. S Brnem padly 61:88.

Úvod zápas vyšel lépe hostujícímu celku, který díky úspěšným střelám Potterové vedl ve třetí minutě o tři body. Soubor kouče Tomáše Eisnera však zásluhou Kučerové záhy srovnal po koši s faulem a proměněném trestném hodu. V polovině šesté minuty Levhartice poprvé vedly, když se trefila Bartoňová.

Do prvního klaksonu udržely chomutovské hráčky tříbodový náskok, jenž v úvodu druhé čtvrtiny narostl až na sedm bodů. Po třech minutách a patnácti vteřinách druhého hracího období svítil na ukazateli skóre výsledek 29:22 z pohledu domácích. Do poločasu však Severočešky přidaly už jen osm bodů, což přispělo k brněnskému obratu na 37:45.

Ani přestávka rozjetou družinu hostujícího kouče Medveckého nepřibrzdila. Levhartice poprvé bodovaly až po více než třech a půl minutách třetí části v momentě, kdy už byl rozdíl dvacetibodový. Brněnský náskok nakonec narostl až na konečných 27 bodů, chomutovský střelecký prapor držela nejvíc patnáctibodová Zuzana Kučerová. Ta proměnila všech pět pokusů z pole i dalších pět z čáry trestného hodu, čímž si vytvořila nové osobní bodové maximum v ŽBL.

Ani to však Levharticím na výhru nestačilo, přestože start do zápasu se domácím hráčkám povedl. „Měli jsme dobrý pohyb, byli jsme aktivní, přecházeli rychle dopředu, uvolňovali se do volných střel a proměňovali je,“ hodnotí Tomáš Eisner. „Prvních patnáct minut bylo z naší strany velmi dobrých, jenže pak jsme bohužel nedokázali zastavovat rychlé protiútoky Brna a v závěru prvního poločasu jsme propadli na obranném doskoku,“ popisuje jedním dechem zlom střetnutí.

Hlavní kouč nemohl být spokojený ani s výkonem po návratu z kabin. „Bohužel pokračovalo to samé jako na konci prvního poločasu,“ ohlíží se. „Nebyli jsme schopní zastavit rychlé protiútoky Brna ani jednoduchými fauly, takže nám soupeř odskočil na dvacet bodů a zápas už se jen dohrával,“ rekapituluje.

Šéf střídačky nazval závěrečných pětadvacet minut hrůzostrašných a křečovitých, do dalších zápasů vidí jasný cíl. „Při absencích Satoranské s Eisnerovou se potřebujeme rvát o doskoky, tentokrát se projevilo, že nám podobné typy hráček chybí. Ostatní se s tím ale musí popasovat a nahradit je,“ burcuje Tomáš Eisner závěrem.

Libor Kult