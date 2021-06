Mladí basketbalisté na palubovce, v hledišti fandící rodiče, boj o body do tabulky. Děčínské ARMEX Sportcentrum o víkendu hostilo mládežnický turnaj Warriors Cup, který by určený pro kategorii U 12. Bez ztráty bodu turnajem projeli děčínští Válečníci, kteří tak celé víkendové klání jasně ovládli.

Mladí děčínští basketbalisté ovládli domácí Warriors Cup. | Foto: Zdroj: Jakub Houška

„Jsem moc rád, že se nám takový turnaj povedlo tak rychle uspořádat a dostat do Děčína tak kvalitní celky. Zápasy byly opravdu skvělé. Pro naše kluky, ale i pro rodiče to byl zážitek, který jim dlouho chyběl. Přijelo i spoustu rodičů z dalších týmů, všichni si turnaj neskutečně pochvalovali. To bylo taky fajn,“ usmíval se Jakub Houška, děčínský trenér.