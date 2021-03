Jak už bylo zmíněno, chomutovské basketbalistky začaly bitvu o konečné umístění po základní části velmi dobře. V úvodu střílela přesně za tři i dva body Kadlecová, takže Levhartice vedly po dvou minutách 5:0 a až poté se poprvé prosadila rovněž Slavia zásluhou Hoškové.

Pětibodový náskok hřál domácí soubor i po první čtvrtině, v průběhu té druhé se dokonce vyšplhal na devět bodů. To běžel začátek čtvrté minuty druhého dějství, do jehož konce už ovšem Levhartice neskórovaly. Naopak se chytla hostující opora Bartáková. Reprezentační rozehrávačka poslala svůj tým patnáct vteřin před poločasem do těsného vedení, které s klaksonem ještě navýšila na čtyři body trojkou o desku z poloviny hřiště.

Záhy po návratu z kabin Severočešky snížily, po dvou minutách druhého poločasu je poslala Kadlecová opět do těsného vedení. O něj se pak oba týmy přetahovaly, aby v závěru dějství Pražanky přece jen odskočily o tři body. A to ještě krátce před vypršením třetí desetiminutovky trefila Rokošová trojku.

Po necelé minutě a půl závěrečného hracího období Levhartice znovu vedly, jenže pak je potkal podobný střelecký výpadek jako v předchozí sudé čtvrtině. Do konce zápasu totiž přidaly už jen dva body, což je odsoudilo k porážce. Základní část tak zakončily se stejnou bilancí sedmi vítězství a jedenácti proher jako v předešlém ročníku RENOMIA ŽBL.

„Můžu být spokojený s prvními šestnácti minutami, kdy jsme proti Slavii předváděli velmi dobrý výkon,“ ohlížel se za utkáním Tomáš Eisner. „Jenže konec poločasu nás srazil dolů a v podstatě rozhodl o osudu zápasu,“ litoval bezprostředně po závěrečném klaksonu šestiminutového úseku, který jeho svěřenkyně prohrály 0:13.

V té době vyrukovala Slavia se zónovou obranou, která na Levhartice platila. „V kombinaci s naší nemohoucností to bylo klíčové,“ uvědomoval si chomutovský kouč. „Nevadí mi, když nedáme koš, jenže my jsme zase vyrobili tři čtyři ztráty, po kterých soupeř skóroval v podstatě zadarmo,“ lamentoval. „Trojka s klaksonem je o štěstí, i když i tu jsme soupeři nabídli, protože jsme zase nevystřelili do zóny a ztratili míč,“ popisoval.

Chomutovský tým se do zápasu vrátil, i si vzal vedení zpět, přesto nakonec padl. „Přelévalo se to ze strany na stranu, ale v závěru bylo vidět, že mají oba týmy těžké nohy. Bylo to takové těžkopádné,“ konstatoval Tomáš Eisner, jemuž chyběla střelkyně Vorlová, jež se sice krátce rozcvičila, ale utkání proseděla na lavičce. „Chci věřit, že Terka nám v dalším zápase už pomůže, protože ještě jednu pivotku ke Kačce Rokošové bychom určitě uživili,“ uzavřel hlavní trenér s lehkým pousmáním.

Libor Kult