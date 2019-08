Teplice – Jubilejní 10. ročník mezinárodního silničního cyklistického maratonu KRUŠNOTON je již minulostí.

Start i cíl závodu, který získává ročník od ročníku čím dál tím větší věhlas, byl opět situován do lázeňského města Teplice. Pořadatelé zavedli peloton cyklistů do nejhezčích koutů Krušných hor a Českého středohoří, do strmých stoupání i dlouhých sjezdů s impozantními výhledy do české kotliny. U příležitosti kulatého výročí letos navíc připravili i unikátní, prémiovou trasu o délce 300 krušných km s převýšením 6000 m.