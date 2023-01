"První poločas zápasu byl z obou stran opatrný a nikdo nechtěl udělat chybu. My jsme věděli jaké jsou největší zbraně Baníku a snažili jsme se je eliminovat což se nám hlavně ve druhém poločase dařilo. Zápas nám sednul jak směrem dopředu tak i dozadu a prakticky osm minut před koncem zápasu jsme měli komfortní náskok a hosté jenom dohrávali a čekali na konec. Strašně moc jsme chtěli zvítězit a věřím, že teď už nikdo nepochybuje o tom že tu stíhačku za titulem myslíme smrtelně vážně," líčil nadšený trenér Morgan Commanda Antonín Veselý.

"Věděli jsme, že v Teplicích nás nečeká vůbec nic lehkého, soupeř postavil to nejlepší co ve svém kádru má a bylo to znát," opáčil vedoucí Baníku Michal Nový. "V první půli se hrál opatrný a taktický futsal, Teplice hrozily při hře bez brankáře, my zase po individuálních akcích. Nutno podotknout že domácí skvělé bránili naše hráče a moc nám toho nedovolili."

Zápas se zlomil na začátku druhé půle, kdy Tepličtí odskočili do rozhodujícího trháku. "Do druhé půle jsme vstoupili s cílem teplickou powerplay napadat, bohužel jsme na hranici vápna udělali nešťastný zákrok, který rozhodčí vyhodnotili jako penaltový. Domácí šli do vedení, my jsme ještě měli nějakou tu šanci, bohužel zůstala neproměněná a následně Teplice zvýšily, a nám pak nevyšlo už nic."

Přesto zůstává Chomutov na čele druholigové tabulky, svou dominanci potvrdil i jasnou středeční výhrou nad Turnovem 10:2. "Vše máme ve svých rukách. Zbývá nám pět zápasů a do všech musíme jít naprosto koncentrovaní a odhodlaní. Kvalita, šířka a síla v kádru na to je. Je to jen v našich hlavách a já věřím, že uspějeme a konečně uvidíme v Chomutově 1.ligu futsalu," dodal Nový.

DIVIZNÍ NOVÁČEK NATAHUJE SÉRII

Sedmý zápas bez porážky zaznamenali Tiradores Ústí nad Labem, kteří remizovali s Pampuchem Liberec i díky hattricku Dominika Dvořáka 3:3. Svěřenci trenéra Dušana Stíbala sice ztratili vedení 3:1, v souboji pátého celku s druhým je ale bod nakonec úspěchem, tím spíš, že bílomodří v úvodním zápase padli 4:7.

"Bod se dá asi brát jako úspěch, i když jsme znovu ztratili dvoubrankový náskok. Pampuch je velice kvalitní soupeř, určitě patří do TOP 3, s čímž jsme se letos potkali, což se ukázalo už v prvním zápase," načal hodnocení duelu kouč domácích Dušan Stíbal.

"Trochu mě mrzí, že všechny góly jsme dostali takové trochu smolné, po odražených míčích, tečích a podobně. Troufnu si říct, že vyložených gólových příležitostí jsme měli víc my, škoda, že jsme je nedokázali proměnit. Soupeře jsme drželi na uzdě poctivou defenzivou, všichni hráči dodržovali to, co měli, a za dnešní výkon je musím pochválit. Nechci vyzdvihovat jednotlivce, dnes všech devět hráčů do pole přispělo k zisku cenného bodu, každý znovu přijal svou roli, a my jsme získali také další cenné zkušenosti. Jako nováčkovi se nám daří dál bodovat, což je velice pozitivní," dodal.