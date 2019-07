Hokejbalový turnaj Panthers Cup 2019 vyhrálo domácí mužstvo Panthers Kadaň. Ve finále si poradilo s Horními Počaply, které porazilo 4:0. Bronz brali chomutovští Wolves, kteří přehráli tým Cannoneer 4:2.

Chomutov, který obhajoval zlato z loňského roku, bronz bere. "Stoprocentně je to výborný výsledek. Skončili jsme zase na bedně, dobře si zahráli. Každá medaile do sbírky je fajn. Byl to zase dobrý turnaj, stejně jako v loňském roce. Uvidíme, jestli se uskuteční i příští rok, rádi opět přijedeme," říká Ondřej Holl, kapitán Wolves Chomutov.