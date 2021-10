V Lounech, kde je špičkový sport takřka cizím slovem, byla podle hlášení pořadatelů pětistovka diváků. Martin Jakeš, šéf lounské basketbalové akademie, díky které Pražanky a Chomutovanky k Ohři přijely, byl spokojený. „U nás opravdu nic není. Snažím se proto přitáhnout k nám do haly akce, které by si fanoušci užili. Utkání basketbalové ligy bylo povedené, na listopad plánujeme duel Děčína s Nymburkem, to by měla být ještě větší pecka!“

ZVVZ USK Praha platí v tuzemském ženském basketbalu za podobného hegemona, jakým je mezi muži právě Nymburk. Jako jediný český zástupce hraje klub z hlavního města prestižní Euroligu, v této sezoně bude útočit už na šestnáctý titul v historii samostatné domácí soutěže. To chomutovské Levhartice odehrály mezi elitou pouhé dvě sezony. Už se ale můžou chlubit bronzem z Českého poháru.

Ve středu v Lounech podle očekávání kralovaly Pražanky, po dvou čtvrtinách vedly od 32 bodů. Pak ale Levhartice vytasily drápy a třetí čtvrtinu vyhrály 19:15. „Měli jsme pasáže, kdy jsme se soupeřkám vyrovnali. Ukázali jsme si, že když plníme pokyny, které máme plnit, tak to jde. USK musel pak zapnout a hrát naplno. Ty zmiňované pasáže by holky měly povzbudit do dalšího průběhu ligy,“ věřil trenér Severočešek Pavel Staněk.

Podívejte se, jaká na basketbalu v Lounech byla atmosféra:

Zdroj: Deník/František Bílek

„Šly jsme do toho s tím, že dostaneme, to je s USK normální. Ale makaly jsme, nevyprdly jsme se na to. Možná by bylo reálné nedostat stovku, ale my fakt v minulosti od nich dostávaly mnohem víc,“ vylíčila své pocity pivotmanka Tereza Vorlová, která v Lounech s basketbalem začínala.

„Naše obrana mohla být lepší. Jinak to ale bylo dobrý. Před diváky jsme se snažily, aby to nebyl propadák. Věřím, že si to lidi užili,“ rozhlížela se po utkání po už opuštěných sedačkách Krejzová. Ta byla nejproduktivnější ženou Levhartic, dařily se jí především trojky. „Já bych byla radši, aby tam napadaly v zápasech, které bysme vyhrály. Takhle týmu nejsou nic platný. Na druhou stranu si myslím, že ten dobrý výkon a to, že jsme daly tolik košů, nás může posunout dál,“ přidala chomutovská kapitánka.