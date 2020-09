Heros Florbal Chomutov – TJ Slovan Havířov 6:7p (3:1, 2:2, 1:3, 0:1)

Zápas začal v tempu a hra se přelévala od branky k brance. Až do 14. minuty však žádná z mnoha střel na branku nenašla svůj cíl. Oba gólmani byli pozorní. Pak se ale diváci dočkali. Skóre otevřel Tadeáš Melíšek. Radost domácích však netrvala dlouho, vzápětí vyrovnal Michal Kozelský. Za dvě minuty už ale domácí opět vedli. Postaral se o to Lukáš Staněk. Když si po minutě hry dali hosté vlastní branku, vypadalo to pro domácí dobře. Havířovu však vyšel lépe úvod druhé třetiny a rychle vyrovnali. Chomutov ale opět strhl vedení na svou stranu. Za domácí nejprve skóroval Tomáš Novotný a po něm Tadeáš Melíšek.

Po druhé přestávce dal Ondřej Halej šestý gól Chomutova a vypadalo to na jasné vítězství. Pak však přišla neuvěřitelná série hostů. Ti dokázali dát tři góly za sebou a vyrovnat skóre. Další gól už do konce třetí třetiny nepadl a začalo prodloužení. V něm byli úspěšnější hosté. Vítězný gól Havířova vstřelil ve druhé minutě prodloužení Jan Besta. K dalšímu utkání zajíždějí chomutovští v neděli do Štěpánkovic v Moravskoslezském kraji. Od 18 hodin je tu čeká tým FBC Letka.