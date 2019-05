Je to jen pár týdnů, co klub oznámil příchod Lukáše Pekárka ke kategorii elévů. Nyní vykládáme na stůl další trumf. Je jím Petr Neumaier, zkušený trenér dětí a mládeže, který bude novým hlavním trenérem kategorie mladších žáků.

Florbal Chomutov před nadcházející sezónou výrazně posiluje trenérský štáb a mládežnickým družstvům přitom věnuje zásadní pozornost. Po Lukáši Pekárkovi, jehož příchod potvrdil před dvěma týdny a který se nově ujme kategorie elévů, přichází také další výrazná osobnost našeho regionu Petr Neumaier. Dvaatřicetiletý zkušený a oblíbený trenér začal svoji dráhu v Dubí, avšak v posledních mnoha letech vedl mládežnická družstva v Děčíně. Zdobí ho velký přehled a znalost florbalového prostředí. Ještě v nedávné době byl členem regionálního výkonného výboru, vedl Komisi rozhodčích a delegátů, působil v Komisi mládeže. Známe ho také jako trenéra regionálních výběrů mládeže (v současnosti u starších žáků a dorostenek) nebo jako stále aktivního rozhodčího a delegáta. V současné době je zaměstnancem Českého florbalu na pozici metodika pro Ústecký a Liberecký kraj. Především se ale jedná o vynikajícího a úspěšného trenéra. V Chomutově bude novým hlavním trenérem mladších žáků a také asistentem Petra Lince u týmu dorostenců.

„Florbal Chomutov se opírá o celou řadu výborných trenérů a napříč všemi družstvy táhne za jeden provaz. Ovšem pokud chceme skutečně naplnit naše loni představené vize a má naše práce s mládeží být jedna z nejlepších v republice, potřebovali jsme naše řady rozšířit o další odborníky, kteří náš stávající tým obohatí o další pohledy. Proto jsme při výběrů nových lidí do našeho klubu mířili hodně vysoko,“ vysvětluje předseda klubu Martin Bocian. „Petr je dle mého názoru jeden z největších odborníků na výchovu mládeže v širokém okolí, je to aktivní, pracovitý trenér, který ví, co chce, má na své svěřence vysoké nároky, ale na oplátku jim poskytuje nadstandartní servis.“

Kromě vedení kategorie mladších žáků bude Petr Neumaier působit i u dorostenců jako asistent Petra Lince, šéftrenéra mládeže, se kterým by měl úzce spolupracovat na vytváření a plnění naší sportovní koncepce. „S příchodem Lukáše a Petra získává náš klub další dva uznávané trenéry. Teď můžeme společně začít intenzivně pracovat na tom, abychom každým dnem krůček po krůčku zvyšovali sportovní úroveň naší mládeže. Musíme si být vědomi toho, že žádné výsledky nepřijdou okamžitě, ale věřím, že hned od prvních tréninků následující sezóny každý člen našeho klubu pozná, že jsme se vydali tou nejlepší možnou cestou,“ dodává závěrem Bocian.

(flch, vev)