Zápas dvou sousedních týmů tabulky přinesl vyrovnaný souboj. Do utkání lépe vstoupily domácí hráčky. V osmé minutě jim zajistila vedení Lenka Čiháková. Bivojky z Litvínova však rychle odpověděly. Ve 14. minutě srovnala Denisa Černá. Více gólů se diváci v první třetině nedočkali.

Druhá třetina vyšla lépe domácím. Dvě branky Chomutova vstřelila Veronika Bímová a zdálo se, že domácí mají nakročeno k vítězství. Jenže Bivojky daly dvě minuty před odchodem do šatny kontaktní gól. Postarala se o něj Kristýna Střihavková.

Ve třetí třetině byly Bivojky aktivnější a tlačily se neustále dopředu. Domácí hráčky však dobře napadaly a vyrážely do nebezpečných brejků. Jenže jim nevycházela koncovka a tak se nakonec Bivoky dočkaly vyrovnání. V 52. minutě dostala míček do branky Karolína Slavíková. Protože prodloužení o vítězi nerozhodlo, šlo se na nájezdy. Vítěznou branku Litvínova vstřelila Natálie Janouchová.



Komentář trenéra hostů Vadima Všetuly: Něco neuvěřitelného. Tohle byla reklama na florbal se vším všudy. Chomutov předvedl naprosto skvělý výkon, ale my také. Derby s velkým D. Děkuji, že i v oslabené sestavě předvedeme takovýto výkon. My nejsme dvě hráčky MY JSME BIVOJ - jeden TÝM. Děkuji všem i domácím za zážitek se vším všudy. Krásné svátky všem a nový rok též.

Komentář trenéra domácích Jakuba Nováka: Skvělý zápas, kterému snad nic nechybělo. Bohužel nevyhrál lepší tým, protože naše produktivita byla špatná. Nicméně na holky jsem hrdý, hrozně se zlepšily a bude to ještě lepší. Můžeme odejít s hlavou nahoru. Díky fanouškům a soupeři.



Florbal Chomutov – SK Bivojky Litvínov 3:4 sn (1:1, 2:1, 0:1 – 0:1)

Branky: 8. Lenka Čiháková, 22. Veronika Bímová, 33. Veronika Bímová – 14. Denisa Černá, 38. Kristýna Střihavková, 52. Karolína Slavíková, 66. Natálie Janouchová; Rozhodčí: Ondřej Lovacký – Lukáš Kešner; Diváků: 41.