Chomutov – Florbalisté Chomutova vstoupili do čtvrtfinálové série s Florbalem Ústí nad Labem vítězně. Odveta se jim už ale nevydařila a Ústí srovnalo krok.

Florbalisté Chomutova na snímku v bílém v prvním čtvrtfinálovém utkání s Ústím. | Foto: Deník/Roman Dušek

Do prvního utkání vstoupili lépe domácí, když se o úvodní dvě branky postaral Jakub Štěrba. Pak se dvakrát gólově prosadili hosté. Brankami Dana Semeráda a Víta Pavelky skóre srovnali. Chomutov si však zásluhou Jiřího Šafařovského vzal vedení zpět. Ústí ale bojovalo dál a opět vyrovnalo. Střelcem třetího gólu se stal Dan Semerád. To už běžela třetí třetina a Chomutov zabral. Po chvíli šli domácí opět do vedení. Ondřej Šarša našel nabíhajícího Tomáše Novotného, který střelou k tyči opět rozveselil domácí diváky. Hosté se snažili o vyrovnání a v závěru odvolali brankáře. Toho využil domácí Daniel Fokt, který přidal do prázdné branky pátý gól domácích.