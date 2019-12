Ve florbalové divizi je pro rok 2019 dohráno. Ve skupině A je na prvním místě rezerva Sokola Královské Vinohrady, která má po šestnácti odehraných kolech náskok 15 bodů před druhou Kadaní. Třetí příčka zatím patří Děčínu, čtvrté jsou Teplice.

Derby: Dynamo DDM Teplice - Florbal Teplice (tmavší dresy) | Foto: Deník/František Bílek

Hlavní je boj o postup do play up, do kterého postoupí tři nejlepší ze všech divizí a také jeden čtvrtý tým - ten, který bude mít ze všech čtvrtých celků nejvíce bodů.