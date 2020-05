Sám Huňat byl nabídkou Chomutova překvapený.

„„Překvapení to rozhodně bylo, vůbec jsem si nemyslel, že by nabídka z Chomutova mohla přijít. Rozhodování bylo velice těžké, jelikož o mě byl zájem i ve Varech. Nakonec rozhodování netrvalo tak dlouho, do týdne jsem měl jasno,“ řekla pro klubový web nová akvizice, kterou do Chomutova přivábil mladý a stabilní kolektiv.

„A také to, že jsem tu už odehrál několik neligových utkání a turnajů, při kterých jsem se seznámil s mnoha hráči, kteří nastupují za chomutovský mužský "A" tým,“ doplnil mladík, který se těší i na fanoušky.

„Na chomutovské diváky se moc těším, v hale panuje vždy dobrá atmosféra. Myslím si, že mezi mé herní přednosti patří především rychlost a kontrola hry. A co ode mě mohou diváci očekávat? Tvrdé souboje a můj výrazný hlas, kterým podporuji své spoluhráče,“ usmívá se Josef Huňat.