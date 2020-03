Florbal Ústí – Florbal Chomutov 3:4(3:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 11. Esterka (Beneš), 13. Beneš (Kawulok), 20. Pavelka (Vavruška) – 6. Štěrba (Novotný), 32. Štěrba (Novotný), 46. Štěrba (Linc), 47. Novotný (Linc). Rozhodčí: Bališ, Varga. Vyloučení: 0 + David Stummer (UST) ČK2 + (UST) 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 404. Střely na branku: 26:20. Průběh utkání: 0:1, 3:1, 3:4.

Florbal Ústí: Netopilík – Kužel, Vavruška, Kawulok, Beneš, Stummer „C“, Vítek, Sattler, Vybíral, Semerád, Esterka, Pavelka, Poloprutský, Dolejší, Fuchsig, Täuber, Peška, Vlček, Kühnel.

Florbal Chomutov: Vlček – Šarša „C“, Švehla, Štěrba, Linc, Novotný, Semerád, Grener, Melíšek, Šafařovský, Stibor, Hlaváček, Kellermann E., Holovej, Halej, Kučera.

Zápas nabídl skvělou atmosféru a dramatickou podívanou. Chomutov šel do vedení ale udržel ho jen krátce. Domácí dokázali díky třem gólům zápas otočit na svou stranu a vyhráli první třetinu. V dalších dvou už ale střílel góly jen Chomutov a díky třem brankám strhli vedení na svou stranu a to už do konce zápasu udrželi. Dosáhli tak velmi cenného vítězství na půdě soupeře.

Druhé čtvrtfinále

Druhé čtvrtfinálové utkání se hrálo hned následující den a opět to byla skvělá podívaná. Vždyť do haly si našlo cestu přes tři sta diváků, kteří dokázali vytvořit neskutečnou atmosféru. tentokrát ale domácí tým nezaváhal a srovnal sérii na 1:1.

Florbal Ústí – Florbal Chomutov 7:4(1:0, 4:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 20. Fuchsig (Beneš), 24. Beneš (Semerád), 32. Peška, 34. Vavruška (Peška), 35. Kawulok, 57. Kawulok (Beneš), 59. Semerád (Beneš) – 24. Hlaváček, 34. Halej (Štěrba), 41. Novotný (Štěrba), 48. Šarša (Novotný). Rozhodčí: Dolanský, Sýkora. Vyloučení: 4 + Dan Semerád (UST) OS:3. Využití: 1:1. Diváci: 304. Střely na branku: 31:29. Průběh utkání: 2:0, 2:1, 3:1, 3:2, 5:2, 5:4, 7:4.

Florbal Ústí: Netopilík – Kužel, Vavruška, Kawulok, Beneš, Vítek, Sattler, Semerád, Esterka „C“, Pavelka, Poloprutský, Fuchsig, Täuber, Peška, Kühnel.

Florbal Chomutov: Vlček – Šarša „C“, Kellermann E., Grener, Semerád, Kellermann D., Hlaváček, Štěrba, Linc, Novotný, Melíšek, Šafařovský, Stibor, Holovej, Halej, Kučera.

Ani jeden tým se nemohl dlouho střelecky prosadit. Nakonec se domácí gólem do šatny dostali do vedení. Ve druhé třetině přidali druhý gól, ale Chomutov snížil. Poté se opět dvakrát radovali domácí a upevnili si vedení. To udrželi až do konce.