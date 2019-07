V plném proudu je příprava prvoligových hráčů Florbalu Chomutov před další sezonou ve druhé nejvyšší soutěži. Chomutovští mají za sebou třetí přípravný duel.

Kladenští Kanonýři, další soupeř florbalového Chomutova v přípravě. | Foto: Roman Dušek

Po střetnutích s Libercem a Českou Lípou tentokrát zajížděli do Kladna na půdu místních Kanonýrů. Hosté si nakonec odvezli vysokou porážku 4:11, když už v první třetině inkasovali pět branek a žádnou nedokázali vstřelit. Na další přípravný duel si Florbal Chomutov bude muset počkat do srpna, kdy 3. 8. by měli florbalisté doma hostit Českou Lípu (od 17.30).