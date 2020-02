Heros Florbal Chomutov – Florbal Ústí 7:3 (2:1, 3:2, 2:0)

Branky: 2. 45. Vojtěch Semerád, 17. 24. 37. Tomáš Novotný, 39. Jiří Šafařovský, 45. Jakub Štěrba – 13. Tomáš Sattler, 31. 36. Dan Semerád. Rozhodčí: Přemysl Bališ – Peter Varga; Vyloučení: 4:3; využití: 2:0; Diváků: 415. Střely na branku 16-15.

Téměř zaplněná sportovní hala v Chomutově hnala domácí za vítězstvím. Hosté od začátku zápasu neustále dotahovali a dlouho drželi s domácími krok. Domácí tak definitivně rozhodli o svém vítězství až v poslední třetině.

Prvního gólu se fanoušci dočkali už ve druhé minutě a hala explodovala nadšením. Florbal Chomutov šel do vedení zásluhou Vojtěcha Semeráda. Asistenci si připsal Adam Stibor. Kdo se však domníval, že i další góly domácího týmu budou brzy následovat, tak se mýlil. Hosté se snažili co nejrychleji vyrovnat, ale nešlo to snadno. Až ve 13. minutě vyrovnal Tomáš Sattler. Oby týmy hrály pozorně a čekaly na svou příležitost. Tu dostali domácí v závěru třetiny, kdy hráli přesilovku a také jí využili. Domácím vrátil v 17. minutě vedení Tomáš Novotný.

Druhá třetina opět nabídla dramatickou podívanou. Oba týmy hrály s vysokým nasazením a velkým důrazem v osobních soubojích. Ve 24. minutě se na pravé straně zmocnil v útočné třetině míčku Tomáš Novotný a domácí odskočili hostům o dvě branky. Hosté se však nehodlali se stavem utkání smířit a za sedm minut je vrátil do zápasu kontaktní gól, který vsítil Dan Semerád. Když po pěti minutách dal Dan Semerád další gól, začínalo se opět od začátku. Nerozhodný stav ale nevydržel dlouho. Po minutě hry už domácí opět vedli. Svou třetí branku v utkání vstřelil Tomáš Novotný. Po dvou minutách zvýšil vedení domácích Jiří Šafařovský a domácí šli do kabiny s dvoubrankovým náskokem.

Definitivně pak o vítězství Chomutova rozhodla 45. minuta, kdy se nejprve trefil Vojtěch Semerád a po pár vteřinách i Jakub Štěrba. Hosté už neměli v závěru sílu a domácí jim mnoho nedovolili. Za celou třetí třetinu dokázali vystřelit jen dvakrát a zdramatizovat utkání se jim už nepodařilo.

Trenér hostů David Derka si po utkání posteskl, že jeho tým tahal celý zápas za kratší konec. „Diváci viděli velice zajímavý zápas, ale my jsme bohužel tahali za kratší konec. O výhře se rozhodovalo v nerovnovážných situacích. Děkuji soupeři za pěkný zápas.“

Domácí trenér Martin Bocian byl o poznání spokojenější. „Zápas měl výbornou atmosféru. Podařilo se nám přenést do utkání výkony a nasazení z posledních tréninků. Jsem rád, že jsme celé utkání odehráli na tři pětky, za což patří díky všem hráčům, kteří nastoupili. Věřím, že na výhru navážeme a budeme pokračovat v další přípravě na play off.„