Pražané na nic nečekali a od prvních minut se tlačili před chomutovskou branku. Od začátku zápasu byli aktivnější a také se jim podařilo otevřít skóre zápasu. Po jednom ze závarů před domácí brankou propálil míček do branky Brejcha. Domácí se snažili o vyrovnání a když už se zdálo, že to do konce třetiny nezvládnou, unikl po levé straně Melíšek a vyrovnal.

Po změně stran šli domácí do vedení, když přidal druhou branku Holovej. Jenže hosté vzápětí vyrovnali zásluhou Tůmy a přidali další dva góly. Postaral se o to Fenik a Schüller. Do třetí části tak vstupovali domácí s jednogólovým mankem. Třetí dvacetiminutovka se jim však velmi vydařila. Nejprve nasázeli hostům čtyři góly v řadě. Postupně skóroval Šafařovský, Melíšek, Halej a Štěrba. Pak se ale dostali ke slovu opat hosté a snížili na rozdíl jediného gólu. Během jedné minuty se dvakrát trefil Chládek. Pak opět skórovali dvakrát domácí a to Halej a Linc. Hosté už stihli jen v poslední minutě snížit na rozdíl dvou branek.

„Bylo to velmi vyrovnané utkání. Rozhodla třetí třetiny, kdy jsme si dokázali vytvořit souvislý tlak," řekl chomutovský trenér Martin Bocian a poděkoval divákům za podporu. Také hostující trenér Adam Havránek označil zápas za kvalitní. „Bylo to velmi pěkné utkání. Nám se dvě třetiny dařila obrana, ale na konci druhé třetiny jsme dostali branku a nevyvarovali se slabé pasáže na začátku třetí třetiny. To zápas rozhodlo."

Florbal Chomutov – FBC Start98 9:7 (1:1, 2:3, 6:3)



Branky: 18. 47. Melíšek 21. Holovej, 40. 58. Štěrba, 45. Šafařovský, 49.60. Halej, 60. Linc – 8. Brejcha, 21. Tůma, 38. Fenik, 39. Schülle , 59. Chládek, 59. Chládek, 60. Chládek. Rozhodčí: Vlček, Žofka. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:0. Diváci: 163. Střely na branku: 35:38. Průběh utkání: 0:1, 2:1, 2:4, 7:4, 7:6, 9:6, 9:7.

Florbal Chomutov: Vlček – Šarša „C“, Kellermann E., Grener, Semerád, Hlaváček, Müller, Štěrba, Linc, Melíšek, Holovej, Šafařovský, Novotný, Halej, Bernas, Dušek.

FBC Start98: Petr – Pražák „C“, Plaček, Fenik, Marek, Schuller, Kulík, Tůma, Valenta, Chládek, Diviš, Prášek, Brejcha, Pergler, Řehulka.