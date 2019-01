Praha/Chomutov-Florbalovému Chomutovu vládne v současnosti unikátní projekt „Severská výzva". Projekt, díky kterému na palubovku Městské sportovní haly zavítá nejvyšší česká florbalová soutěž extraliga mužů. Ve čtvrtek 15. listopadu od 19:00 hodin se utkají mužstva, které patří mezi nejlepší české týmy Tatran Střešovice, který je veden jako domácí tým a Pedro Perez Chodov.

MISTR SVĚTA. Akademický mistr světa Aleš Hlavička se v tělocvičně ZŠ Akademika Heyrovského zapojil do tréninku mladších a starších žáků FbC 98 Chomutov

Radost s netradiční domácí arénou neskrývá kapitán Tatranu Milan Fridrich. „Zápasy mezi Tatranem a Chodovem jsou v posledních letech asi tím nejlepším, co česká extraliga nabízí. Je skvělé, že se bude hrát právě v Chomutově, celý tým se tam těší a doufá, že se florbalové obecenstvo přikloní na jeho stranu," přeje si Fridrich, který ví, o čem mluví. V Chomutově totiž strávil na jaře víkend v rámci akce Rookie Floorball, kdy si zatrénoval s místními mladými florbalisty.

Spokojeni jsou ale i v Chodově. Vůbec nevadí, že budou muset hráči cestovat namísto pár kilometrů v rámci Prahy o kousek dále: „Chomutov je pro „Severskou výzvu" parádní volba. Myslím, že hráče i fanoušky čeká velký zážitek," komentuje nevšední místo konání derby největší hvězda Chodovských Matěj Jendrišák.

Zápasu navíc předchází krátký seriál o přípravě obou týmů, podobný populárnímu pořadu 24/7, který natáčela televizní stanice HBO před zápasem Winter Classic v NHL. První díl už Střešovice i Chodov zveřejnily na svém Youtube kanále.„Chtěli jsme vytvořit něco výjimečného a s naším marketingovým oddělením jsme vymysleli právě tuto cestu. Myslím, že se všichni fanoušci florbalu mají na co těšit," říká prezident střešovického Tatranu Martin Vaculík s tím, že průběh příprav budou moci sledovat fanoušci i na speciální facebookové stránce „Severská výzva".

A to není vše, co oba týmy dělají pro propagaci „Severské výzvy." Začátkem listopadu dorazili do Chomutova hráči obou týmů, aby pozvali děti i veřejnost do hlediště, zasoutěžili si s nimi a rozdali několik volných vstupenek.

Do Chomutova dorazila dlouholetá opora Tatranu Střešovice Aleš Hlavička a fantom chodovské branky Honza Barák, oba Akademičtí mistři světa z loňského roku a spolu s nimi také marketingový manažer Tatranu Tadeáš Drahorád. Celá trojice zavítala nejprve do hodin tělocviku na Základní škole Na Příkopech, kde si zatrénovali se žáky 6. a 7. tříd.

Pak se osobnosti českého florbalu představily v tělocvičně Základní školy Akademika Heyrovského, kde se zapojili do tréninků mladších a starších žáků FbC 98 Chomutov.Těm nejšikovnějším rozdali volné vstupenky, spoustu autogramů i rad.

Z důvodu očekávané poptávky je možné koupit vstupenky v ceně 40,- Kč již teď v pokladně Městské sportovní haly Chomutov. V den utkání bude cena vstupenek 50,- Kč.