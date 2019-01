Chomutov - Tři brankáři, sedm obránců a jedenáct útočníku. S nepříliš širokým, ale stabilizovaným kádrem vstupují v sobotu soubojem v Českých Budějovicích florbalisté Chomutova do Národní ligy.

V posledním přípravném utkání porazili chomutovští florbalisté Děčín 7:3. | Foto: Deník/Roman Dušek

Příprava? Šest vyhraných zápasů, pouze jedna prohra v Ústí nad Labem. A k tomu je nutno ještě připočíst pohárové vítězství v Praze nad týmem Kobylis.

„Výsledky v přípravě byly výborné. Nesmíme ale podlehnout uspokojení. Byly to jenom testovací zápasy, ve kterých jsme zkoušeli dost mladých hráčů a točili jsme sestavou. Teď musíme vycházet z toho, co se nám dařilo a dále tvrdě pracovat. Soutěž bude o něčem jiném," uvědomuje si úskalí mistrovských zápasů trenér Martin Bocian.

CHOMUTOV MÁ MLADÝ A PERSPEKTIVNÍ TÝM

V přípravných utkáních Florbalu Chomutov se objevilo mnoho mladých tváří. Nastupovali nejen junioři, ale i dorostenci. Ti ale za muže v soutěžních utkáních hrát nemohou, a tak trenérský tandem Bocian, Klíma počítá s jejich využitím v nesoutěžních duelech. Ale junioři budou sbírat zkušenosti s dospělým florbalem: „Máme spoustu perspektivních hráčů ročníku 2000, které, pokud to situace dovolí, bychom rádi v zápasech využili," komentoval hlavní kouč nasazovaní juniorských florbalistů.

ŽÁDNÉ PŘEVRATNÉ ZMĚNY, KÁDR JE STABILIZOVANÝ

Oproti loňskému ročníku, kdy kádr opustilo hodně zkušených hráčů a na začátku Národní ligy se tým sehrával, letos byl pohyb v mužstvu minimální. Odešel jenom obránce Jan Krajník za studiem do zahraničí a do prvoligového Sokola Královské Vinohrady přestoupil Aleš Trávníček. Chomutovský útočník má ale povoleny střídavé starty, a tak bude v dresu Florbalu Chomutov i nadále nastupovat. U příchodů jsou to všechno „staří známí". Ze Superligy se vrací útočník Petr Pastor, po zranění obránce Marek Selinger a od juniorů povýšil další obránce Tomáš Břešťan.

„Kádr je stabilizovaný, i když ne příliš široký. Začátek sezony vidím optimističtěji než loni. Už jenom z toho pohledu, že nálada v týmu je lepší a i práce s hráči je lehčí," věří týmu po přípravě Martin Bocian.

NA JIH ČECH SI JEDOU PRO TŘI BODY

První utkání čeká mladíky Florbalu v sobotu 17. září v Českých Budějovicích. Tedy na palubovce týmu, se kterým svádějí obyčejně vyrovnané bitvy. I když, v Budějovicích už dva roky chomutovští borci nevyhráli.

„V Budějovicích se musíme obrnit. Nepamatuji si, že bychom v Budějovicích měli někdy přízeň rozhodčích. Jinak žádnou speciální přípravu neplánujeme, i když jde o první, důležitý zápas. Na jihu Čech bychom chtěli vyhrát za tři body," věří v prolomení dvouletého půstu šéftrenér klubu Martin Bocian.

PŘÍCHODY:

Petr Pastor – přestup z Ostravy (Superliga)

Marek Selinger – návrat po dlouhodobém zranění

Tomáš Břešťan – z juniorky Chomutova

ODCHODY:

Jan Krajník – studium v zahraničí

Aleš Trávníček – Sokol Královské Vinohrady (1.liga)

FLORBAL CHOMUTOV:

Brankáři: Šantora, Trhlík, Vlček

Obránci: R. Dušek ml., Klíma, Nový (dlouhodobě zraněný), Selinger, Šarša, Šnábl, Šulc

Útočníci: Andrle, Bejček, Břešťan, L. Fiala, T. Fiala, Chocholoušek, Jäschke, Kopp, Pastor, J. Štěrba, Trávníček (střídavý start)