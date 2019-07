Prázdniny jsou v plném proudu, červenec se přehoupl do své druhé poloviny a to je tradičně čas, kdy Florbal Chomutov vyráží na soustředění! Již osmý rok se jeho dočasným domovem stane sportovní areál v Rumburku, který poskytuje veškerý potřebný servis!

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Sportovní areál Rumburk. Od roku 2012 pravidelná letní zastávka chomutovského klubu. Zde organizátoři mají vše, co potřebují pro kvalitní sportovní přípravu. K dispozici jsou dvě kryté haly, venkovní umělý povrch, písčité kurty, venkovní koupaliště, krytý bazén prostorný areál a hned za jeho branami nádherná příroda a kopce. A v neposlední řadě také dostatečná kapacita ubytování, kterou letos klubvy čerpá téměř do posledního místečka. Zatímco při první návštěvě v roce 2012 vyrazilo do Rumburku 81 členů florbalového klubu, letos to bude zhruba dvojnásobek a k tomu téměř čtyři desítky hráčů, hráček a trenérů z klubu FbC Jazzmani Žatec.