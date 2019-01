Chomutov - Prohrávat necelých patnáct minut před koncem o dvě branky a v utkání proti ambicióznímu týmu FBC Plzeň ještě zvítězit? Pro chomutovské borce to není nic nemožného.

Pozor, chomutovští se ženou do útoku. | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Na ukazateli skóre svítil čas 45:39 a skóre 4 : 6. To právě šestou branku družstva FBC Plzeň vstřelil Lubomír Jurečka. Po gólu hosté ještě přežili přesilovku chomutovských, ale pak začali získaný náskok bránit: „Soupeř se v závěru hodně zatáhl a my jsme konečně prolomili střeleckou smůlu," konstatoval po zápase trenér Martin Bocian.

A jak šel čas? 55:23 - branku FbC 98 Chomutov vstřelil Marek Pačmag a domácím zůstalo ještě necelých pět minut na vyrovnání, aby si vynutili aspoň prodloužení. Minutu a půl před koncem třetí třetiny si trenér Bocian vybral oddechový čas a povedlo se! Sedmašedesát sekund před koncem vstřelil Marek Mimra v power play vyrovnávací branku. Obrat dokonali chomutovští borci ve třetí minutě prodloužení v přesilové hře, kdy o zisku jednoho bodu navíc rozhodl Jiří Turek. „Oproti původním plánům je to pro nás ztracený bod, ale podle průběhu utkání je vítězství v prodloužení nakonec dobré a myslím si, že i zasloužené. Byl to dobrý zápas, hodně šancí na obou stranách a v závěru drama," zhodnotil průběh utkání trenér týmu.

Nebyl to jediný zápas, co odehráli hráči FBC Plzeň během víkendu na Chomutovsku. Měli za sebou již sobotní utkání v Kadani, které pro ně skončilo šťastněji. Kadaňské Katy totiž po boji porazili 6 : 5. Podobně jako v neděli si utvořili výrazný náskok v první třetině (3 : 0), ale tady se jim ho podařilo udržet. I to mohlo hrát roli v závěru chomutovského zápasu. „Utkání nám ukázalo, že Plzeň je kvalitním týmem. Neměli moc hráčů na střídání a v sobotu hráli náročný zápas v Kadani, takže to se asi projevilo," byl realistou po utkání Martin Bocian. Kati si spravili chuť aspoň v neděli, když porazili další plzeňský tým Slavii 6 : 4. O svém vítězství rozhodli v poslední třetině, kterou vyhráli 3 : 1.

V tabulce 2. ligy jsou florbalisté Chomutova na 2.místě o jeden bod za Jabloncem, mají ale zápas k dobru. Kati jsou o skóre čtvrtí, na Chomutov ztrácejí dva body.

V neděli 27. října v 17:00 hodin odehraje Chomutov chybějící utkání se Slavií Plzeň a v sobotu 2. listopadu nastane den „D": derby FbC 98 Chomutov - Kati Kadaň.