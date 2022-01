Chomutov – Po vypadnutí B-týmu vstoupily do Renomia Českého poháru žen také Levhartice bojující v domácí nejvyšší soutěži. Obhájkyně pohárového bronzu byly nasazeny přímo do čtvrtfinále, v němž jim los přiřkl Slovanku, již svěřenkyně Jozefa Rešetára hostily na palubovce domovské Městské sportovní haly. Přes povedený vstup chomutovské basketbalistky postupně ztrácely a poslední vítězná čtvrtina na postup do Final Four a na federální klání do Piešťan nestačila. Soupeřky se radovaly po výsledku 78:89 z pohledu Levhartic.