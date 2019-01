Chomutov - Jubilejní dvacátý ročník Memoriálu Jaroslava Svobody ve futsale vyvrcholil finálovým bojem týmů LoKo Chomutov a FC Viet Chomutov. Obhájce loňského prvenství LoKo Chomutov se nakonec musel po dramatickém boji spokojit s druhým místem.

V repríze loňského finále Memoriálu Jaroslava Svobody oplatil tým FC Viet Chomutov porážku obhájci vítězství týmu LoKo Chomutov a radoval se poprvé z vítězství v turnaji. | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

V chomutovské sportovní hale se uskutečnil již 20. ročník Memoriálu Jaroslava Svobody ve futsalu. Turnaj se již devět let hraje zároveň O pohár ředitele Generali Pojišťovny a.s. Akce se zúčastnilo tradičně dvanáct týmů a pořadatelem byl Spolek Chomutovská liga malého fotbalu. Obhajovat loňské prvenství přišel také mimo jiných tým LoKo Chomutov. I letos měl turnaj velmi silné obsazení. Akce se pravidelně koná již od roku 1996. „V roce 2000 byl turnaj přejmenován na počest našeho kamaráda a spoluhráče, který nás nečekaně opustil v nedožitých 25 letech. Jaroslav Svoboda byl hráčem futsalových týmů Sparta Chomutov, Atlantik Chomutov, AC Rose Kadaň a velký fotbal hrál za tým VČSA Ervěnice,“ řekl Chomutovskému deníku předseda CHLMF Jiří Kupec.

Týmy byly rozlosovány do čtyř skupin po třech týmech a z každé skupiny postupovaly dva týmy do vyřazovacích bojů. „Už zápasy ve skupinách ukázaly kvalitu turnaje, když v nich vypadly týmy SK Ervěnice – Jirkov, ABC Chomutov, AS Grêmio Chomutov i Atletico Most,“ okomentoval průběh turnaje Kupec. Překvapení přineslo už první čtvrtfinále, protože v něm těsně porazil Technoline Jablíčka Chomutov a vyřadil tak jednoho z favoritů turnaje. Druhé čtvrtfinále byla repríza loňského semifinále a opět v něm vyhrál tým LoKo Chomutov, FC Baník Chomutov vypadl. Třetí čtvrtfinále bylo také stejné, jako loňské semifinále. V jeho druhém poločase rozhodl o svém vítězství a postupu tým FC Viet Chomutov a Esap na turnaji skončil. Čtvrté čtvrtfinále musely rozhodnout až pokutové kopy a v nich měli lepší mušku hráči týmu Krstní syni, Vamiro se s turnajem muselo rozloučit.

V semifinálových utkáních předvedly týmy velmi dobré výkony a oba zápasy byly hodně vyrovnané. Po jednobrankovém vítězství do finále turnaje postoupily týmy LoKo Chomutov a FC Viet Chomutov. O třetím místě rozhodovaly pokutové kopy a získal jej tým Technoline Chomutov.

Technoline Chomutov – Krstný syni 4:2. Čtvrté místo tak patří Krstným synům z Mostu.

Dramatické finále

Ve finále oplatil tým FC Viet Chomutov obhájcům LoKo Chomutov loňskou porážku a současně je připravil o desáté vítězství v turnaji.

FC Viet Chomutov – LOKO Chomutov 1:0 (0:0), Tran Huy Ana.

Ceny nejlepším týmům i jednotlivcům předával otec Jaroslava Svobody společně s Ladislavem Hříbalem z Generali Pojišťovny a.s. a předsedou CHLMF Jiřím Kupcem. Nejlepším střelcem turnaje se stal Tomáš Vobořil z FC Viet Chomutov, který vstřelil sedm branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Václav Otáhal také z týmu FC Viet Chomutov a nejlepším hráčem Jakub Kiliján z LoKo Chomutov. Celý turnaj organizačně vedli Jiří Kupec, Martin Jackl a Pavel Fára.